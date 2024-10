"Protokół komara". Izraelski żołnierz o przerażających praktykach w Gazie

Izraelska armia używa Palestyńczyków jako żywych tarcz w Strefie Gazy, zmuszając ich do wchodzenia do potencjalnie zaminowanych budynków i tuneli, aby nie narażać swoich żołnierzy na niebezpieczeństwo - donosi CNN, powołując się na relację anonimowego żołnierza Sił Obronnych Izraela.

Żołnierz, z którym rozmawiała stacja twierdzi, że wykorzystywanie palestyńskich więźniów jako żywych tarcz jest powszechne wśród izraelskich oddziałów w Strefie Gazy. - Kazaliśmy im wejść do budynku, jeśli byłyby tam jakieś pułapki, to ich wysadzi w powietrze, nie nas - powiedział wojskowy.

"Jest to tak powszechna praktyka w izraelskiej armii, że nawet nadano jej nazwę: protokół komara" - pisze CNN.

"Lepiej, żeby wybuchł Palestyńczyk"

Izraelski żołnierz powiedział CNN, że początkowo jego oddział, stacjonujący na północy Gazy, stosował standardowe procedury przed wejściem do potencjalnie niebezpiecznych budynków, takie jak wysyłanie do środka psów czy burzenie ścian pociskiem czołgowym lub opancerzonym buldożerem.

- To dość szokujące, ale po kilku miesiącach w Gazie nie myśli się jasno - powiedział żołnierz. - Jesteś zwyczajnie zmęczony. Oczywiście wolę, żeby moi żołnierze żyli, ale świat tak nie działa - dodał.

Informator CNN twierdzi, że on i jego towarzysze po dwóch dniach odmówili stosowania tej praktyki. Ich dowódca miał im wówczas powiedzieć, by "nie myśleli o prawie międzynarodowym, bo ich własne życie jest ważniejsze". Żołnierz dodał, że "ostatecznie dowódca ustąpił i uwolnił obu Palestyńczyków, co uświadomiło mu, że wcale nie mieli żadnych powiązań z Hamasem i nie byli terrorystami".