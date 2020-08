Dyrektor teatru poparł demonstracje, został zwolniony. Na znak protestu odchodzą pracownicy

"Kultura nigdy nie idzie razem z przemocą"

Pod teatrem zebrała się grupa kilkuset osób. - Nie spodziewałem się tylu ludzi. Jestem zwykłym człowiekiem, zwykłym obywatelem, który wyraził swoje zdanie o tej sytuacji, którą mamy w kraju - powiedział Łatuszka, który wyszedł do zebranych i został przywitany gromkimi brawami. - Biją ludzi za to, że po prostu siedzą, chodzą po mieście. Nawet jeśli uczestniczą w manifestacjach, to mają przecież prawo do tego, by wyrazić swoje zdanie - mówił.