Próbował otworzyć drzwi w trakcie lotu. Maszyna lądowała awaryjnie
Do sytuacji doszło w środę na pokładzie Airbusa A321 linii American Airlines lecącego z San Diego w Kalifornii do Chicago w Illinois. Według relacji świadków, niedługo po starcie jeden z pasażerów wstał ze swojego miejsca i udał się do przedniej części kabiny.
Miał następnie podejść do drzwi samolotu i próbować je otworzyć. Zareagowali członkowie załogi oraz pasażerowie. Doszło do szarpaniny, podczas której mężczyzna został obezwładniony.
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Samolot został przekierowany do Phoenix w Arizonie. Po wylądowaniu mężczyzna został aresztowany przez policję, po czym trafił do szpitala. Nikt z załogi ani pasażerów nie odniósł obrażeń.
Źródło: tvn24.pl
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