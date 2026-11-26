Świat Próbował otworzyć drzwi w trakcie lotu. Maszyna lądowała awaryjnie Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Mężczyzna próbował otworzyć drzwi samolotu do Chicago, maszyna lądowała awaryjnie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Sean Bennett/CNN

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Do sytuacji doszło w środę na pokładzie Airbusa A321 linii American Airlines lecącego z San Diego w Kalifornii do Chicago w Illinois. Według relacji świadków, niedługo po starcie jeden z pasażerów wstał ze swojego miejsca i udał się do przedniej części kabiny.

Miał następnie podejść do drzwi samolotu i próbować je otworzyć. Zareagowali członkowie załogi oraz pasażerowie. Doszło do szarpaniny, podczas której mężczyzna został obezwładniony.

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Samolot został przekierowany do Phoenix w Arizonie. Po wylądowaniu mężczyzna został aresztowany przez policję, po czym trafił do szpitala. Nikt z załogi ani pasażerów nie odniósł obrażeń.

Awaryjne lądowanie samolotu z San Diego do Chicago Źródło zdjęcia: flightradar24.com