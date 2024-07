Koszmarny powrót z Majorki

Z redakcją Kontaktu 24 skontaktowali się turyści, którzy utknęli na lotnisku w Majorce z powodu odwołanego sobotniego lotu powrotnego do Warszawy. Jedna z kobiet przekazała, że razem z mężem i małymi dziećmi musiała nocować na lotnisku. Powiedziała, że przewoźnik nie zapewnił im noclegu. Godzinę wylotu przesuwano kilka razy, ostatecznie udało się wylecieć w niedzielę po południu.

- Mieliśmy zaplanowany lot powrotny do Warszawy sobotę o 19.15. Jeszcze rano tego samego dnia otrzymaliśmy wiadomość od przewoźnika - WizzAira - że musimy być nie dwie, a trzy godziny wcześniej na lotnisku. Później około godziny 13 otrzymaliśmy informację, że lot będzie opóźniony o pół godziny. Tak zaczęły się schody - opowiada jedna z pasażerek.

Kobieta przekazała, że gdy czekali na lotnisku na odprawę, dowiedzieli się, że jednak lecą o 21.15. - To już nie było pół godziny opóźnienia, a dwie godziny. Potem okazało się, że będziemy czekać jeszcze dłużej. O godzinie 23 zakomunikowano, że dostaniemy vouchery na jedzenie w wysokości pięciu euro, a o godzinie 24 będziemy mogli wejść na pokład - relacjonowała.

Tymczasem o godzinie 24 okazało się, że lot odwołano. - Musieliśmy więc zabrać nasze bagaże. Udało nam się to około godziny 1 w nocy i później na lotnisku podeszliśmy do pana reprezentującego WizzAira, aby zapytać go o nocleg. Odpowiedział nam, że jest bardzo wysoki sezon i przewoźnik nie może nam zaproponować noclegu - kontynuowała.