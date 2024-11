Bardzo ważne było, aby stanąć w drzwiach NATO we wczesnej fazie wojny - ocenił prezydent Finlandii Alexander Stubb. Stwierdził przy tym, że jego kraj musi być przygotowany "na absolutnie wszystko ze strony Rosji".

W opublikowanym w sobotę wywiadzie dla "Ilta-Sanomat" prezydent Finlandii Alexander Stubb ocenił, że jego kraj "niekoniecznie" uzyskałby poparcie dla członkostwa w NATO , gdyby ubiegał się o to teraz. "Dołączyliśmy w ostatniej chwili. Jestem za to wdzięczny sojusznikom. Zdecydowanie teraz łatwiej odetchnąć, kiedy jest się już w NATO" – powiedział.

Przyznał, że "jego ocena nie wynika tylko z wyboru Donalda Trumpa na prezydenta USA, ale także z sytuacji wojennej Ukrainy, jak i ogólnego zmęczenia wojną". "Także, jeśli na tym etapie spojrzy się na przykład na Niemcy, to trudno byłoby mieć argumenty za tym, aby Finlandia miała znaleźć się w NATO. Dlatego bardzo ważne było, aby stanąć w drzwiach NATO we wczesnej fazie wojny" – podkreślił.

Finlandia w NATO

Ówczesny prezydent Sauli Niinisto podjął kroki o przystąpienia kraju do NATO w związku z atakiem Rosji na Ukrainę i retoryką Kremla o odbudowie stref wpływów. Ostatecznie Finlandia została przyjęta do Sojuszu 4 kwietnia 2023 r., tj. w niespełna rok od złożenia wniosku, co jest najszybszym procesem akcesyjnym w historii. Zakończyła się tym samym kilkudziesięcioletnia era fińskiej neutralności.