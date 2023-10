Badanie: Polacy i Węgrzy mocno podzieleni w podejściu do Rosji i USA

Polacy i Węgrzy znacznie różnią się w podejściu do Rosji i Stanów Zjednoczonych – wynika z badania opublikowanego przez Pew Research Center (Pew). Badanych pytano między innymi o zasadność sankcji nałożonych na Rosję, poczucie zagrożenia płynącego ze strony Moskwy, czy zaufanie do prezydentów Rosji, USA i Ukrainy.

Poparcie dla sankcji na Rosję

Stosunek do USA i NATO

W ostatnich czterech latach odsetek Węgrów, dla których relacje z Waszyngtonem były ważne, zanotował spadek z 24 procent w 2019 roku do 17 procent w 2023 roku. Z kolei bardzo duży wzrost poparcia dla USA odnotowano w Polsce: w 2019 roku tylko 29 procent postrzegało relacje z Ameryką jako ważne, w 2023 roku jest to już 76 procent.

Stosunek do Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina

W badaniu Pew spytano również o zaufanie do światowych przywódców. Wynika z niego, że w Polsce 70 procent społeczeństwa ufa prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, natomiast na Węgrzech jest to tylko 11 procent. W stosunku do Władimira Putina te liczby wynoszą 1 proc. w Polsce i 19 proc. na Węgrzech, a w stosunku do prezydenta USA Joe Bidena - odpowiednio - 83 i 19 procent.