Niemcy i Brytyjczycy aktualizują swoje zalecenia dotyczące podróży do Stanów Zjednoczonych. MSZ w Berlinie przypomina, że ważna wiza lub zgoda na wjazd nie gwarantuje jeszcze przekroczenia granicy USA. Brytyjczycy przestrzegają zaś podróżnych, że każde złamanie zasad wjazdu do Stanów może skutować zatrzymaniem.

We wtorek na stronie niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych pojawiły się zaktualizowane zalecenia dotyczące podróży do USA. Co do zasady obywatele Niemiec, podobnie jak większości innych państw UE, mogą podróżować do USA na maksymalnie 90 dni bez wiz, ale muszą posiadać zezwolenie wjazdu wydane za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (ESTA). W zaktualizowanych niemieckich wytycznych przypomniano jednak, że ani zatwierdzenie przez system, ani wiza nie zawsze gwarantują przekroczenia granicy. "Ostateczna decyzja o tym, czy osoba może wjechać na terytorium USA, leży w gestii amerykańskich służb granicznych" - przypomniano.