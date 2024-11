Pierwsza transpłciowa kongresmenka w historii. Republikanie ruszyli na wojnę o łazienki

Łazienki przeznaczone dla kobiet i mężczyzn na Kapitolu mogą być używane tylko przez osoby tej płci biologicznej – zdecydował spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson. To reakcja na wybór Sary McBride, która w styczniu zostanie pierwszą transpłciową osobą zasiadającą w Kongresie. "Powinniśmy skupić się na obniżeniu kosztów mieszkań, opieki zdrowotnej i opieki nad dziećmi, a nie na tworzeniu wojen kulturowych" – apeluje McBride.

Oświadczenie Johnsona to wynik debaty, którą wywołał wybór do Izby Reprezentantów demokratki z Delaware Sarah McBride. To pierwsza osoba transpłciowa w historii Kongresu.