"Dzień wyzwolenia Ameryki", Cyba przeniesiony z więzienia, podpis prezydenta

Donald Trump nakłada nowe cła Źródło: Justyna Kazimierczak/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Stany Zjednoczone przygotowują się do objęcia około 20-procentowymi cłami większości importu do USA, co prezydent Donald Trump nazwał "dniem wyzwolenia Ameryki". Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji chce wyjaśnień w sprawie przeniesienia Ryszarda Cyby z więzienia. Z kolei prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 2 kwietnia.

1. Wątpliwości wokół zwolnienia Cyby z więzienia

Ryszard Cyba, skazany za zabójstwo działacza PiS Marka Rosiaka, nie może odbywać kary w zakładzie karnym - poinformowała Służba Więzienna. Po badaniu sądowo-psychiatrycznym mężczyzna został przewieziony najpierw do domu pomocy społecznej, a później do szpitala. Rzecznik Sądu Okręgowego w Łodzi przekazał, że Cyba został zwolniony z zakładu karnego ze względu na stan zdrowia, ale zaznaczył, że "nie oznacza to, że został uwolniony".

W styczniu biegli wydali decyzję, w której wykluczyli możliwość odbywania kary w zakładzie karnym i wskazali, że Cyba wymaga opieki i pielęgnacji w warunkach domu opieki społecznej. Właściwy MOPS wskazał jako miejsce pobytu schronisko dla bezdomnych z całodobową opieką medyczną. 18 marca Cyba został tam przewieziony pod eskortą Służby Więziennej i wychowawcy. 20 marca policja dostała zgłoszenie od pracowniczki tego schroniska, że - jak relacjonowała wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart - "Cyba odmówił przyjmowania leków i że się awanturuje". Policja wezwała pogotowie i mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Sprawę skomentował Tomasz Siemoniak, szef resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynator służb specjalnych. - Dowiedziałem się z tej konferencji, że poważnie chory neurologicznie człowiek, który jest otępiały, nie ma kontaktu z rzeczywistością, został zwolniony. W każdej wersji powinien być nadzorowany - stwierdził gość TVN24. Minister żąda wyjaśnień.

2. "Dzień wyzwolenia" w USA

Według "Washington Post", powołującego się na trzy źródła, doradcy Białego Domu przygotowali projekt objęcia około 20-procentowymi cłami większości importu do USA. "Cła wzajemne" na towary importowane z niemal wszystkich państw świata wejdą w życie w środę - poinformowała we wtorek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

Prezydent Donald Trump ma ogłosić to podczas przemówienia w Ogrodzie Różanym Białego Domu w środę o godzinie 16 czasu lokalnego (godzina 22 w Polsce). Nałożenie ceł ma być - jak to ujął - "dniem wyzwolenia Ameryki".

USA zapowiadają wprowadzenie nowych ceł Źródło: PAP/EPA/NEIL HALL

3. Podpis prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W jej efekcie sprzedaż wyrobów tytoniowych z charakterystycznym aromatem będzie zakazana.

Nowelizacja wdraża unijną dyrektywę, którą państwa członkowskie powinny stosować od 23 października 2023 r. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia.

4. Nowe zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii

Od 2 kwietnia obywatele Polski objęci ruchem bezwizowym muszą posiadać elektroniczną autoryzację podróży (Electronic Travel Authorisation - ETA) w celu wjazdu do Wielkiej Brytanii.

Opłata za ten cyfrowy dokument wynosi 10 funtów, a od 9 kwietnia wzrośnie do 16 funtów.

5. Polska przekazała Ukrainie agenta

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała, że Polska przekazała Ukrainie obywatela tego państwa będącego rosyjskim agentem powiązanym z ukrywającym się w Rosji ukraińskim oligarchą Wiktorem Medwedczukiem.

Pytany o te doniesienia minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak powiedział, że "to jest normalna współpraca państw praworządnych".