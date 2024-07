"Zacząłem płakać, chociaż wiedziałem, że nie powinienem". Ukraińscy sportowcy, którzy nie doczekali igrzysk

To pokłosie inwazji Rosji na Ukrainę . Według rzecznika ukraińskiego ministerstwa sportu, Serhija Bykowa, od początku 2022 roku zginęło co najmniej 488 ukraińskich sportowców i trenerów. Wśród nich blisko 20 mistrzów Europy lub świata w swoich dyscyplinach. W wyniku rosyjskiej agresji za broń chwyciło łącznie około trzech tysięcy przedstawicieli ukraińskiego sportu.

Wschodząca gwiazda judo

Przyjaciel Hulenkowa, Wadym Czernow, przytoczył rozmowę, podczas której zapytał go, czy pojedzie na zawody. - Odpowiedział: "Nie mogę. Mamy misję, jedziemy na front, nie mogę jechać". Powiedział też, że mógł dostać czasowe zwolnienie ze służby wojskowej, aby przygotować się do Pucharu Ukrainy i wziąć udział w zawodach. Powiedział mi: "Nie mogę zostawić chłopaków, z którymi spędziłem cztery miesiące, nie mogę zostawić moich braci" - wspominał Czernow.

Dziesięcioboista marzył o starcie na igrzyskach

Podobnie tragiczną historię w poniedziałek opisał "New York Times". Historię Wołodymyra Androszczuka - dziesięcioboisty, który zamierzał reprezentować Ukrainę na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, bądź cztery lata później w Los Angeles. - To było jego marzenie - powiedział dziennikowi Ołeksij Kasjanow, sekretarz generalny Ukraińskiego Związku Lekkoatletycznego oraz były trener ukraińskiej kadry narodowej w dziesięcioboju.

- Zacząłem płakać, chociaż wiedziałem, że nie powinienem - powiedział w rozmowie z "NYT" Wołodymyr Dziubyński, który znalazł zakrwawionego kolegę po wyjściu z okopu. Dziubyński przed wstąpieniem do armii również był sportowcem: reprezentował Ukrainę w kadrze wioślarskiej. Kilka miesięcy po śmierci Androszczuka sam został ranny w nogę, konieczna okazała się amputacja powyżej kolana. 28-letni obecnie wojskowy został zwolniony z armii i powrócił do wioślarstwa. Nowojorskiej gazecie powiedział, że jego celem jest udział w igrzyskach paraolimpijskich w 2028 roku.

Ukraina na igrzyskach olimpijskich

"NYT" ocenił, że "historie takie jak Androszczuka - obiecujących młodych sportowców, którzy ruszyli na wojnę - będą przypominać o tym, co poświęcił ukraiński ruch olimpijski". Olha Hołodna, lekkoatletka specjalizująca się w pchnięciu kulą, powiedziała dziennikowi, że "w Ukrainie nie ma ani jednej osoby, która nie miałaby kogoś bliskiego, kto by zginął". - Chcesz trochę odpocząć, ale cały czas słyszysz syreny alarmowe i każdego dnia czytasz wiadomości, że ten facet umarł, tamten facet umarł - zauważyła.

Pisząc o zbliżających się igrzyska olimpijskich, "NYT" wskazał, że reprezentacja Ukrainy jedzie do Paryża "z duchem walki i buntu", mając nadzieję na zdobycie od 15 do 20 medali. Potwierdza to Jarosława Mahuczich, Ukrainka typowana do medalu w skoku wzwyż. Jak powiedziała gazecie, ważne jest, aby "pokazać światu, że nadal walczymy na wszystkich frontach, że Ukraina nie jest skończona".