Świat Oświadczenie Pentagonu w sprawie żołnierzy USA w Europie, w tym w Polsce

"Departament Wojny zmniejszył łączną liczbę Brygadowych Zespołów Bojowych (BCT) przydzielonych do Europy z czterech do trzech. To przywróciło liczbę BCT w Europie do poziomu z 2021 roku" - poinformował na X rzecznik Pentagonu Sean Parnell, publikując oświadczenie.

The Department of War has reduced the total number of Brigade Combat Teams (BCTs) assigned to Europe from four to three. This returns us to the levels of BCTs in Europe in 2021. This decision was the result of a comprehensive, multilayered process focused on U.S.… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) May 19, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Decyzja ta była wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu skoncentrowanego na obecności sił zbrojnych USA w Europie. Skutkuje to tymczasowym opóźnieniem rozmieszczenia sił zbrojnych USA w Polsce, która jest modelowym sojusznikiem USA" - wyjaśnił.

Dodał, że podstawą ostatecznego rozkładu tych i innych sił amerykańskich w Europie będzie "dalsza analiza strategicznych i operacyjnych potrzeb USA, a także możliwości naszych sojuszników w zakresie zaangażowania swoich sił na rzecz obrony Europy".

Parnell zaznaczył, że celem Pentagonu jest realizacja programu prezydenta Donalda Trumpa "America First". W jego ramach Waszyngton "będzie zachęcać sojuszników z NATO do wzięcia na siebie głównej odpowiedzialności za konwencjonalną obronę Europy".

Rzecznik Pentagonu wspomniał również o rozmowie sekretarza wojny Pete'a Hegsetha z polskim wicepremierem, ministrem obrony Władysławem Kosiniaiem-Kamyszem i zapowiedział pozostawanie w kontakcie z Polską, "w celu zapewnienia utrzymania silnej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych" w naszym kraju. "Polska okazała zarówno zdolności, jak i determinację do samoobrony. Inni sojusznicy NATO powinni pójść w jej ślady" - zaznaczył.

Rozmowy na temat rozmieszczenia wojsk USA w Polsce

Po rozmowie z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem, Kosiniak-Kamysz przekazał we wtorek, że "żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła". Hegseth miał też potwierdzić, że "Polska może liczyć na Stany Zjednoczone".

Wiceprezydent USA J.D. Vance oświadczył natomiast we wtorek, że wstrzymanie rotacji brygady pancernej do Polski to "jedynie opóźnienie rotacji". Zaznaczył, że nie podjęto decyzji o ostatecznym przeznaczeniu tych wojsk.