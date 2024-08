Izrael i Stany Zjednoczone pracują nad znalezieniem i schwytaniem przywódcy Hamasu Jahji Sinwara - podaje "New York Times". USA dostarczyły Izraelowi radar penetrujący wnętrze ziemi, by sprawdzić sieć tuneli, w których prawdopodobnie ukrywa się terrorysta. "Zabicie lub pojmanie Sinwara miałoby niewątpliwie wielki wpływ na wojnę. Amerykańscy urzędnicy sądzą, że pozwoliłoby to premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu ogłosić militarne zwycięstwo" - analizuje "NYT".

Nowy lider Hamasu ścigany przez Izrael. Radar z USA na pomoc

"NYT": Amerykanie wspierają poszukiwania Sinwara

"Zabicie lub pojmanie Sinwara miałoby niewątpliwie wielki wpływ na wojnę. Amerykańscy urzędnicy sądzą, że pozwoliłoby to premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu ogłosić militarne zwycięstwo, przez co prawdopodobnie byłby bardziej skłonny do zakończenia operacji wojskowych w Gazie" - podkreślił "NYT" w niedzielnym artykule. Gazeta zauważyła jednocześnie, że wyeliminowanie przywódcy Hamasu mogłoby spowodować, że jego następca byłby znacznie mniej chętny do zawarcia rozejmu z Izraelem.