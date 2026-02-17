Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Aktor Shia LaBeouf aresztowany za pobicie dwóch mężczyzn. Usłyszał zarzuty

Shia LaBeouf
Aktor Shia LaBeouf na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters
Aktor Shia LaBeouf został aresztowany tuż po północy we wtorek w Nowym Orleanie w związku z zaatakowaniem dwóch mężczyzn - poinformowała lokalna policja. 39-letni gwiazdor Hollywood usłyszał dwa zarzuty pobicia.

Aktor Shia LaBeouf - jak poinformowała policja - został aresztowany po tym, jak uderzył dwie osoby przed lokalem w Nowym Orleanie w czasie obchodów karnawału Mardi Gras. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu tuż po północy we wtorek (czasu lokalnego) po tym, jak mężczyźni zgłosili napaść.

W oświadczeniu policji stwierdzono, że LaBeouf zakłócał spokój i stawał się coraz bardziej agresywny. Kiedy pracownik próbował go wyprosić z lokalu, LaBeouf miał uderzyć mężczyznę kilka razy pięściami.

Dwa zarzuty pobicia

Ofiary przekazały, że gwiazdor opuścił budynek, ale wkrótce wrócił i zachowywał się jeszcze bardziej agresywnie. Jak poinformowała policja, kilka osób próbowało go obezwładnić, a następnie puścić w nadziei, że odejdzie, jednak LaBeouf - jak relacjonowali - ponownie uderzył tego samego pracownika pięścią w górną część ciała.

"LaBeouf miał następnie zaatakować inną osobę, uderzając ją w nos" - czytamy w komunikacie, cytowanym przez NBC News.

Świadkowie zdarzenia przytrzymali LaBeoufa do przyjazdu funkcjonariuszy. Został on przewieziony do szpitala z nieokreślonymi obrażeniami, a następnie aresztowany. Jak podała policja, postawiono mu dwa zarzuty pobicia. Nie przekazano też żadnych szczegółów na temat przyczyny zdarzenia oraz stanu poszkodowanych.

Shia LaBeouf
Shia LaBeouf
Źródło: EPA/GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/PAP

Nie pierwsze aresztowanie aktora

To nie pierwszy raz, gdy LaBeouf ma problemy z prawem. Jak przypomina NBC News, między innymi w 2020 roku jego była partnerka - brytyjska piosenkarka FKA Twigs - wniosła pozew przeciwko LaBeoufowi, oskarżając go o "bezlitosne znęcanie się", w tym duszenie i świadome zarażenie jej chorobą przenoszoną drogą płciową.

Sprawa została rozstrzygnięta poza sądem w zeszłym roku po tym, jak FKA Twigs wycofała swój pozew. NBC News podaje jednak, że w momencie jego wniesienia aktor powiedział, iż nie ma usprawiedliwienia dla swojego "alkoholizmu i agresji, jedynie racjonalizacje". - Przez lata znęcałem się nad sobą i wszystkimi wokół mnie - powiedział wówczas.

Shia LaBeouf to amerykański aktor znany między innymi z ról w "Transformers" czy w "Furii".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Kamila Grenczyn/ft

Źródło: Reuters, NBC News

Źródło zdjęcia głównego: EPA/GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/PAP

Udostępnij:
Tagi:
USAPrzemocPolicja
Czytaj także:
imageTitle
Aktywny Zalewski to za mało. Czarny dzień włoskich drużyn
EUROSPORT
imageTitle
Faworyci nie zawiedli. Piękny gol i wielkie zamieszanie w meczu Realu
EUROSPORT
imageTitle
Kurakowa wygrała najpierw ze sobą. "Albo będzie idealnie, albo ciao!"
EUROSPORT
imageTitle
Rozdano medale w jednej z najbardziej widowiskowych konkurencji igrzysk
EUROSPORT
shutterstock_2117281391
Pula w Eurojackpot przebija kolejny poziom
BIZNES
Konferencja programowa TVN WBD
Najlepsza rozrywka i rzetelne informacje. "Jesteśmy i gramy w nowej lidze"
Kultura i styl
imageTitle
Matka na złoty medal. Hollywoodzka historia mistrzyni
EUROSPORT
shutterstock_2629088885
Tani kredyt na bezpieczeństwo. Tak Polska skorzysta na programie SAFE
BIZNES
Nowy sezon - wiosna 2026 w TVN
Sprawdzone hity i nowe formaty. TVN odkrywa karty na nadchodzący sezon
Kultura i styl
Oblodzenie mróz zima
Uwaga, tutaj aura będzie niebezpieczna
METEO
pc
Z Polski 2050 do Lewicy? "Oficjalnych rozmów nie ma, ale w kuluarach..."
Kropka nad i
Lasy tropikalne
Te opady są warte dziesiątki miliardów dolarów
METEO
imageTitle
Kurakowa wytańczyła finał. Najlepszy w sezonie występ polskiej solistki
EUROSPORT
Paweł Zalewski
Wiceminister odchodzi z Polski 2050
Polska
imageTitle
Biathlonistki "czarnym koniem"? Starty Polaków na igrzyskach w środę 18 lutego
EUROSPORT
Alpy
Trzy ofiary śmiertelne lawin w Alpach. Wśród nich Polak
METEO
Samobieżna armata przeciwlotnicza 35 mm SA-35
"W środowisku wiemy, jak wielką zmianą może to być dla państwa polskiego"
Polska
shutterstock_1309985482
Chińskie auta tu nie wjadą. Sztab Generalny wydaje zakaz
BIZNES
imageTitle
W Paryżu poderwał Polaków do boju. Teraz sam ściskał kciuki, gdy latali
EUROSPORT
imageTitle
Były trener Niemców wprost: ostateczna decyzja jury była słuszna
EUROSPORT
GettyImages-1240856295
Jedyny port morski w Mołdawii zmienia właściciela
BIZNES
Pożar Teatru Sannazaro w Neapolu
"Wielki smutek" w Neapolu. "Z teatru pozostało bardzo niewiele"
Świat
Powodzie we Francji
"Obserwujemy najwyższy poziom wód od 25 lat"
METEO
Donald Trump
"Znałem go dobrze, na długo zanim zostałem prezydentem". Trump o Jacksonie
Świat
Gołębie
Antykoncepcja dla gołębi. Kraków będzie testował nowy program
Kraków
Policja zatrzymała 33-latka
Policja: znęcał się nad matką, awanturował z byłą partnerką, groził dziecku
WARSZAWA
pad konsola gracz gracze - soul kitchen shutterstock_783065299_1
Awaria serwisów streamingowych na popularnych konsolach
BIZNES
zima noc polska śnieg
Nocą wszędzie może padać
METEO
GettyImages-2259931657
Biathloniści i roztańczona Kurakowa. 11. dzień igrzysk (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
imageTitle
Poważne konsekwencje kraksy na finiszu. Belg długo nie wróci na rower
Najnowsze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica