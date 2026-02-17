Aktor Shia LaBeouf aresztowany za pobicie dwóch mężczyzn. Usłyszał zarzuty

Aktor Shia LaBeouf na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Aktor Shia LaBeouf - jak poinformowała policja - został aresztowany po tym, jak uderzył dwie osoby przed lokalem w Nowym Orleanie w czasie obchodów karnawału Mardi Gras. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu tuż po północy we wtorek (czasu lokalnego) po tym, jak mężczyźni zgłosili napaść.

W oświadczeniu policji stwierdzono, że LaBeouf zakłócał spokój i stawał się coraz bardziej agresywny. Kiedy pracownik próbował go wyprosić z lokalu, LaBeouf miał uderzyć mężczyznę kilka razy pięściami.

Dwa zarzuty pobicia

Ofiary przekazały, że gwiazdor opuścił budynek, ale wkrótce wrócił i zachowywał się jeszcze bardziej agresywnie. Jak poinformowała policja, kilka osób próbowało go obezwładnić, a następnie puścić w nadziei, że odejdzie, jednak LaBeouf - jak relacjonowali - ponownie uderzył tego samego pracownika pięścią w górną część ciała.

"LaBeouf miał następnie zaatakować inną osobę, uderzając ją w nos" - czytamy w komunikacie, cytowanym przez NBC News.

Świadkowie zdarzenia przytrzymali LaBeoufa do przyjazdu funkcjonariuszy. Został on przewieziony do szpitala z nieokreślonymi obrażeniami, a następnie aresztowany. Jak podała policja, postawiono mu dwa zarzuty pobicia. Nie przekazano też żadnych szczegółów na temat przyczyny zdarzenia oraz stanu poszkodowanych.

Shia LaBeouf Źródło: EPA/GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/PAP

Nie pierwsze aresztowanie aktora

To nie pierwszy raz, gdy LaBeouf ma problemy z prawem. Jak przypomina NBC News, między innymi w 2020 roku jego była partnerka - brytyjska piosenkarka FKA Twigs - wniosła pozew przeciwko LaBeoufowi, oskarżając go o "bezlitosne znęcanie się", w tym duszenie i świadome zarażenie jej chorobą przenoszoną drogą płciową.

Sprawa została rozstrzygnięta poza sądem w zeszłym roku po tym, jak FKA Twigs wycofała swój pozew. NBC News podaje jednak, że w momencie jego wniesienia aktor powiedział, iż nie ma usprawiedliwienia dla swojego "alkoholizmu i agresji, jedynie racjonalizacje". - Przez lata znęcałem się nad sobą i wszystkimi wokół mnie - powiedział wówczas.

Shia LaBeouf to amerykański aktor znany między innymi z ról w "Transformers" czy w "Furii".

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Kamila Grenczyn/ft