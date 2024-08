"Wydarzyło się coś, co nigdy nie powinno mieć miejsca". Kolejne kobiety oskarżają syna księżnej

Policja bada sprawę oskarżeń, jakie pod adresem Mariusa Borga Høiby'ego w mediach społecznościowych wysunęły jego dwie byłe partnerki. Kobiety zarzuciły mu przemoc fizyczną i psychiczną. W ubiegłym tygodniu syn księżnej koronnej Norwegii Mette-Marit przyznał się do zaatakowania innej kobiety. Napaści 27-latek miał dopuścić się pod wpływem środków odurzających, z uzależnieniem od których zmagał się już w przeszłości. W czwartek ma złożyć zeznania na policji.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałabyś/chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Na początku sierpnia Marius Borg Høiby, syn księżnej Mette-Marit, został zatrzymany w związku z rzekomym zaatakowaniem partnerki. W tej sprawie prowadzone jest już śledztwo. W ostatnim czasie 27-latek został też jednak objęty kolejnym dochodzeniem. To związane jest z zarzutami, jakie podniosły wobec niego jego dwie poprzednie dziewczyny - Juliane Snekkestad i Nora Haukland. Z pierwszą z nich Norweg pozostawał w związku w latach 2018-2022. Z Norą Haukland związany był od 2022 do 2023 roku. Obie kobiety oskarżają go o stosowanie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej - wskazuje portal "Dagbladet".

Odpowiadając na pytania mediów policja potwierdziła wszczęcie sprawy. W wydanym we wtorek oświadczeniu zaznaczono jednak, że "ze względu na fakt, iż kilka przesłuchań nie zostało jeszcze przeprowadzonych", śledczy nie będą wskazywać na przestępstwa, jakich może dotyczyć dochodzenie ani odnosić się do posiadanego obecnie przez Høiby'ego statusu. Portal "Nettavisen" ustalił, że funkcjonariusze zdążyli już trzykrotnie przesłuchać Juliane Snekkestad, a na czwartek zaplanowali rozmowę z synem norweskiej księżnej.

Policja bada zarzuty byłych partnerek Mariusa Borga Høiby'ego

W treści przytoczonej przez "Nettavisen" wypowiedzi Nora Haukland wyjaśniła, że zdecydowała się publicznie zabrać głos w sprawie Mariusa Borga Høiby'ego po tym, jak ten opublikował oświadczenie odnoszące się do incydentu, w związku z którym został zatrzymany przez policję 4 sierpnia. "Wydarzyło się (wtedy) coś, co nigdy nie powinno mieć miejsca" - oświadczył 27-latek. W dalszej części komunikatu przyznał się do ataku na swoją ostatnią partnerkę i zniszczenia rzeczy w jej mieszkaniu. Syn księżnej Norwegii wyznał też, że w trakcie zdarzenia był pod wpływem alkoholu i kokainy.

"Mam kilka zaburzeń psychicznych, które przez całe moje dzieciństwo i dorosłe życie stawiały i nadal stawiają mi wyzwania. Przez długi czas zmagałem się z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, w związku z czym wcześniej się leczyłem. Teraz wznowię leczenie i potraktuję to bardzo poważnie" - przekazał w dalszej części oświadczenia Høiby. Jednocześnie 27-latek podkreślił, że stan odurzenia oraz doświadczane przez niego zaburzenia "nie usprawiedliwiają tego, co wydarzyło się" w mieszkaniu jego ostatniej dziewczyny. "Chcę odpowiedzieć za to, co zrobiłem, i złożę zgodne z prawdą wyjaśnienia policji. (...) To nigdy nie powinno się wydarzyć i biorę pełną odpowiedzialność za swoje czyny" - dodał Høiby.

Zatrzymanie Mariusa Borga Høiby'ego

Syn księżnej koronnej Norwegii Mette-Marit i pasierb następcy tronu księcia Haakona został zatrzymany przez policję w niedzielę 4 sierpnia. Zgodnie z relacją lokalnych mediów kilka godzin wcześniej 27-latek miał wziąć udział w poważnej sprzeczce, w trakcie której miał dopuścić się "fizycznego i psychicznego" ataku na dwudziestokilkulatkę. Areszt opuścił kolejnego dnia.

Policja przyznała później, że Høiby pozostawał z kobietą w "romantycznej relacji". Gazeta "Se og Hør" opublikowała z kolei zdjęcia z mieszkania, w którym miało dojść do sprzeczki między partnerami. Widać na nich było m.in. porozrzucane przedmioty, potłuczony żyrandol oraz wbity w ścianę nóż kuchenny. Na łamach gazety opisano też groźby, jakie podczas rozmowy telefonicznej z dziewczyną miał kierować pod jej adresem 27-latek.

Marius Borg Hoiby PAP/EPA/KHAKON MOSVOLD LARSEN

Marius Borg Høiby przyszedł na świat zanim jego matka związała się z księciem Haakonem, następcą norweskiego tronu. Jest przyrodnim bratem 20-letniej księżniczki koronnej Ingrid Aleksandry i 18-letniego księcia Sverre Magnusa.

Autorka/Autor:jdw//az

Źródło: Dagbladet, Nettavisen, NRK, Se og Hør, tvn24.pl