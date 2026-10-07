Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Pamięta pewne rzeczy". Nowe informacje po nieudanej egzekucji Christy Pike

|
Christa Pike
Nieudana egzekucja Christy Pike
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: ENEX/CBS
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Nie powiedziałbym w żadnym wypadku, że wszystkie poważne zagrożenia są już za nią - mówi BBC lekarz doradzający adwokatom Christy Pike. Ujawnił też dodatkowe szczegóły o stanie kobiety, która przeżyła swoją egzekucję i od tygodnia przebywa w szpitalu.

Adwokaci 50-latki poinformowali we wtorek, że Pike odzyskała przytomność i mówi. Wciąż wymaga jednak intensywnej opieki medycznej. Według prawników, których cytowała m.in. stacja ABC News, kobieta doznała "poważnych obrażeń" rąk i wciąż jest przykuta kajdankami do łóżka. "Jej powrót do zdrowia jest bezprecedensowy z medycznego punktu widzenia. Rokowania pozostają niejasne, ale spodziewamy się co najmniej długiej rekonwalescencji" - stwierdzili w pisemnym oświadczeniu Randy Spivey, Kelly Gleason, Stephen Ferrell i Luke Ihnen.

Co wiadomo o stanie Christy Pike

Na temat stanu zdrowia Pike wypowiedział się również Joel Zivot, anestezjolog doradzający obrońcom skazanej. - Pamięta pewne rzeczy z pobytu w szpitalu, ale sądzę, że nie pamięta samej próby egzekucji - stwierdził lekarz, z którym rozmawiali dziennikarze BBC. Lekarz mówi o "ograniczonej komunikacji" ze skazaną. Jak dodał, 50-latka była w stanie przypomnieć sobie swoje imię, ale podała błędną datę, myśląc, że jest wrzesień. - Nie powiedziałbym w żadnym wypadku, że wszystkie poważne zagrożenia są już za nią - podkreślił.

Wcześniej Zivot oceniał, że dwie podane dawki pentobarbitalu powinny doprowadzić do śmierci, gdyby lek prawidłowo dostał się do krwiobiegu. Jego zdaniem możliwe jest, że lek rozprzestrzenił się w tkankach pod skórą. Wskazywał też na ryzyko uszkodzenia mózgu kobiety.

Inna rozmówczyni brytyjskiej stacji - kryminolożka Deborah Denno przyznała, że jest "absolutnie zdumiona" tym, że Pike odzyskała przytomność i mówi. - Było siedem innych przypadków, kiedy skazani przeżyli egzekucję, ale wówczas wykonującym nie udało się wstrzyknąć niczego do żył skazanych - powiedziała ekspertka. Pike "jest jedyną osobą, której wstrzyknięto jakąś toksynę" - dodała. - Zrobili wszystko, co powinni byli zrobić w ramach procedury egzekucji i to po prostu nie zadziałało - skomentowała Denno. - To się nigdy wcześniej nie zdarzyło - podsumowała.

Nieudana egzekucja Christy Pike

Pike została skazana na śmierć za zabójstwo 19-letniej koleżanki, Colleen Slemmer w 1995 roku. Do zbrodni doszło, gdy Pike miała 18 lat. Miała być pierwszą kobietą straconą w USA od 2023 roku i pierwszą w stanie Tennessee od 200 lat. Nieudana egzekucja 50-latki miała miejsce 30 września w zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze Riverbend w Nashville. Zespół prawników kobiety złożył w jej trakcie pilny wniosek o wstrzymanie procedury. Jeden z adwokatów przekazał w rozmowie z BBC, że po podaniu dwóch zastrzyków z trucizną skazanej "udzielano pomocy ratującej życie".

Adwokat Stephen Ferrell wezwał gubernatora stanu Tennessee, by "przynajmniej" zamienił wyrok śmierci Pike na dożywocie. Natomiast matka 19-latki, za zabójstwo której skazana została Pike, stwierdziła w tym tygodniu, że władze Tennessee muszą "zrobić co należy" i zadbać o to, by skazana pozostała w celi śmierci.

Redagował AM

Źródło: BBC, PAP, NBC News, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
USAkara śmierciSąd
Czytaj także:
Szczecin, Polska – sklep sieci Biedronka, szyld reklamowy.
Pracownicy Biedronki mają dość. "Kogo mam zawołać, jak nikogo nie ma?"
BIZNES
Policja w szkole w Ostrołęce
Zaatakował nożem w szkole. 19-latek opuścił już szpital, pirotechnicy sprawdzą jego plecak
Ostrołęka
Przewrócone łodzie po burzy w Grau-du-Roi we Francji
Wiatr ciskał łodziami i drzewami. Wystąpiła też powódź
METEO
Zlikwidowano laboratorium narkotykowe
Nielegalna fabryka narkotyków zlikwidowana. Cztery osoby zatrzymane
Kujawsko-Pomorskie
Wejście do Trump International Golf Club – prywatnego klubu golfowego należącego do prezydenta Donalda Trumpa. Obiekt znajduje się w West Palm Beach na Florydzie (USA)
To będzie "prezent" od Trumpa dla przyszłych prezydentów
Świat
Byki zaatakowały dwóch mężczyzn (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakowały go byki, mężczyzna nie żyje
WARSZAWA
Wyrok za serię pożarów na wrocławskim osiedlu
Radczyni prawna skazana za podpalenia wiat śmietnikowych
Wrocław
Pilne
Lotniska w Lublinie i Rzeszowie tymczasowo wstrzymały loty. Ruch wznowiono
Lublin
Akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi za zabójstwo znajomego bezdomnego
Ksiądz stanął przed sądem, grozi mu dożywocie
WARSZAWA
Otyłość u dzieci
Analogi GLP-1 u dzieci z otyłością. Ekspertka: skuteczne leczenie wymaga czegoś więcej
Zdrowie
Władysław Teofil Bartoszewski
Władysław Teofil Bartoszewski zrzekł się immunitetu
Polska
imageTitle
Kolejna zła wiadomość dla Polaków. Szwedzi się cieszą
EUROSPORT
portfel pieniądze
Tak zmienią się raty kredytów. "Zła informacja dla osób, które już spłacają"
BIZNES
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Stopy procentowe w Polsce. RPP podjęła decyzję
BIZNES
Karetki pogotowia (ilustracyjne)
Wybuchła beczka z piwem. Dwóch kelnerów rannych
Olsztyn
Deszcz, parasol, jesień, wczesna zima
Kulminacja ciepła, a potem drastyczna zmiana. Będzie się działo
METEO
Trzech rowerzystów poszkodowanych po zderzeniu z autem
Trzech rowerzystów rannych po zderzeniu z autem. Nagranie
Wrocław
imageTitle
Mistrzyni świata poza zasięgiem. Włodarczyk blisko podium
EUROSPORT
45 min
pc
Jak przygotować Polaków na kryzys i wojnę? Eksperci wskazują, od czego zacząć
Debata TVN24+
Jarosław Kaczyński
Prezes PiS złożył kasację. Chodzi o słowa o katastrofie smoleńskiej
Polska
Mężczyzna rozmawiał w sieci z nastolatkami i składał im propozycje (zdj. ilustracyjne)
Składał nastolatkom propozycje. Usłyszał poważne zarzuty
WARSZAWA
Samochód był zatopiony na głębokości około pięciu metrów
Wędkarze tracili tam przynęty. Sądzili, że zaczepiali się o konary
Białystok
OpenAI
OpenAI przeprasza. "Musimy jeszcze wiele zrobić"
BIZNES
Groził byłej partnerce i jej córce
Nękał byłą partnerkę i włamał się na jej konto bankowe
Wrocław
Szpital Południowy w Warszawie
Lekarz Dawid K. z zarzutem oszustwa, nie przyznał się
WARSZAWA
Ostrołęka
"Córka ma wielką traumę". Relacje po ataku w szkole
Ostrołęka
probowka laboratorium shutterstock_2652221509
Dżuma groźna, ale nie w Europie? Eksperci uspokajają
Zdrowie
Donald Trump
Zniszczenie Los Angeles i "niewielka cena". Fala krytyki po słowach Trumpa
Świat
Gruzja. Areszt za posiadanie i próbę sprzedaży uranu
Próbował sprzedać uran za 700 tysięcy dolarów. Został aresztowany
Świat
Tankowanie na stacji paliw
"Ropa jest tańsza". Dlaczego paliwa też nie mogą być
Szymon Rębowski
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica