Świat Nieudana egzekucja. Nowe informacje o stanie Christy Pike Paulina Borowska |

Christa Pike jest w stanie krytycznym. Relacja Michała Sznajdera Źródło zdj. gł.: ENEX/CBS

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W niedzielę adwokat Stephen Ferrell poinformował, że Christy Pike nadal pozostaje w stanie krytycznym po nieudanej egzekucji, do której doszło w zeszłym tygodniu. - Wciąż przebywa w szpitalu, podłączona do respiratora, w stanie krytycznym - powiedział w wywiadzie dla CNN. Dodał, że nie miał jeszcze możliwości jej zobaczyć, ale jej stan "pozostaje taki sam". Podkreślił, że lekarze nadal starają się usunąć z jej organizmu pozostałości środków, które jej podano. W tej chwili nie wiadomo, jakie są rokowania.

Adwokat o nieudanej egzekucji Christy Pike

Ferrell wyjaśnił, że nie jest jeszcze jasne, dlaczego kobieta przeżyła egzekucję. Władze stanu Tennessee także nie informują o tym, dlaczego śmiertelny zastrzyk mógł nie zadziałać. Nie wiadomo też, czy próba egzekucji zostanie wykonana ponownie.

Ferrell wezwał gubernatora stanu, by "przynajmniej" zamienił wyrok śmierci Pike na dożywocie. - Przeżyła tortury związane z próbą jej egzekucji. Nie wiemy obecnie - i być może nigdy się nie dowiemy - jakiego rodzaju tortury musiała znosić - powiedział.

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Pike została skazana na śmierć w 1996 roku, gdy miała 18 lat, za zabójstwo 19-letniej Colleen Slemmer. Próba egzekucji Pike miała miejsce w zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze Riverbend w Nashville w środę wieczorem. Miała być pierwszą kobietą straconą w USA od 2023 roku i pierwszą w stanie Tennessee od 200 lat. Skazana przeżyła próbę wykonania kary śmierci przez podanie dwóch zestawów pentobarbitalu i w stanie krytycznym trafiła do szpitala.

Christa Pike Źródło zdjęcia: ENEX/CBS

Gubernator Tennessee Bill Lee zawiesił wykonywanie wszystkich egzekucji w stanie do końca roku, a komisarz Departamentu Więziennictwa stanu Frank Strada zrezygnował ze stanowiska.

Redagował AM