Katastrofa budowlana przy granicy z Polską. Trzy osoby zginęły
Jak poinformowała w czwartek lokalna policja, kobiety odnalezione pod gruzami zawalonej w poniedziałek kamienicy w Goerlitz to dwie młode turystki z Rumunii.
Ciało 25-letniej obywatelki Rumunii znaleziono w środę około godziny 22.30 dzięki pomocy psa tropiącego. Prace zostały następnie na pewien czas wstrzymane, a po stwierdzeniu zgonu przez lekarza pogotowia zwłoki wydobyto. Drugie ciało, 26-latki, zostało wydobyte w czwartek z przedniej części zawalonego budynku.
Po południu w gruzach znaleziono ciało mężczyzny. Z dużym prawdopodobieństwem jest to poszukiwany 48-latek posiadający obywatelstwo bułgarskie i niemieckie.
Rzecznik policji, cytowany przez agencję dpa, przekazał, że akcja poszukiwawcza zakończyła się.
Wszystkie ciała trafią do zakładu medycyny sądowej. Policja kryminalna prowadzi dochodzenie w sprawie katastrofy.
Zawalenie się kamienicy w Goerlitz
Budynek, w którym według policji znajdowały się mieszkania na wynajem oraz apartamenty wakacyjne, zawalił się w poniedziałek wieczorem z niewyjaśnionych dotąd przyczyn. Zdaniem władz Goerlitz wygląda to najprawdopodobniej na wybuch gazu. Jak ustaliła policja, kilka godzin po zawaleniu się kamienicy znaleziono nieszczelną instalację gazową.