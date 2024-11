Niemcy tworzą wykaz bunkrów i schronów dla obywateli

"Ofensywa bunkrowa" w Niemczech

Dziennik "Bild" określił ten plan jako "ofensywę bunkrową" w kraju, w którym nasilają się niepokoje społeczne związane z potencjalnym zagrożeniem ze strony Rosji. Według AFP Niemcy obecnie posiadają 579 bunkrów, z których większość pochodzi z czasów II wojny światowej i zimnej wojny. Mogą one pomieścić ok. 480 tys. osób. Liczba mieszkańców Niemiec to 83 mln, co oznacza, że według danych AFP w niemieckich bunkrach jest miejsce dla niewiele ponad pół procenta populacji.