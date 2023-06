Jest śledztwo wobec wokalisty Rammstein. Dwa główne zarzuty

Kilka niemieckich mediów prowadziło od końca maja własne śledztwa. "Welt am Sonntag" opublikował na początku czerwca wyniki dziennikarskiego dochodzenia - kilka kobiet zeznało, że zostały odurzone narkotykami w trakcie koncertów Rammstein i że padły ofiarą napaści na tle seksualnym. Portale NDR, WDR oraz dziennik "Sueddeutsche Zeitung" dotarły do kobiet, które także postawiły Lindemannowi podobnie poważne zarzuty.

Komentarze polityków

O zbadanie sprawy Lindemanna wnioskował do Komisji Sądownictwa Izby Deputowanych w Berlinie poseł Sebastian Schluesselburg (Lewica), przypominając o zasadzie domniemania niewinności. - Jeśli prokurator uzna istnienie podejrzenia, to właściwym krokiem jest rozpoczęcie dochodzenia - stwierdził poseł. - Ale nie chodzi tylko o to, czy doszło do przestępstwa o znaczeniu karnym. Głownie chodzi o ustalenie, czy wykorzystana została strukturalna nierówność sił. Taka nierówność (…) zachęca do nadużywania tej władzy - wyjaśnił.