"Sejsmiczna zmiana" w stosunkach. "To, czego doświadczamy, nie ma precedensu od 80 lat"

Lider CDU Friedrich Merz, który prawdopodobnie zostanie przyszłym kanclerzem Niemiec , w niedzielę po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów do Bundestagu podał w wątpliwość przyszłość NATO i wezwał Europę do szybkiego wzmocnienia niezależnych zdolności obronnych .

- Nigdy bym nie pomyślał, że powiem to w programie telewizyjnym, ale (....) jest jasne, że tej administracji ( Donalda Trumpa ) obojętne są losy Europy - powiedział w niedzielę podczas debaty telewizyjnej Merz. Dodał, że jego priorytetem będzie jak najszybsze wzmacnianie zdolności bojowych Europy, "po to, abyśmy stopniowo mogli osiągnąć prawdziwą niezależność od USA".

"To, czego obecnie doświadczamy, nie ma precedensu od zakończenia II wojny światowej"

BBC podkreśla, że "taki ton ze strony bliskiego sojusznika USA - i ze strony Friedricha Merza, znanego jako zagorzały atlantysta - byłby nie do pomyślenia jeszcze kilka miesięcy temu". "To sejsmiczna zmiana. To może brzmieć jak przesada, ale to, czego obecnie doświadczamy w kontekście stosunków transatlantyckich, nie ma precedensu w ciągu 80 lat od zakończenia II wojny światowej" - czytamy.