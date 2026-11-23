Rutte: Ukraina musi być jak najsilniejsza Źródło wideo: TVN24/Reuters Źródło zdj. gł.: FILIP SINGER/EPA/PAP

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Friedrich Merz mówił o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej na wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte na marginesie posiedzenia 72. dorocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Berlinie.

- Chcę to powiedzieć bardzo jasno: Rosja musi natychmiast zaprzestać tych niebezpiecznych prowokacji - powiedział szef niemieckiego rządu. Zapewnił też, że Polska może liczyć na "naszą pełną solidarność". - A gdyby zaszła taka potrzeba, NATO będzie oczywiście bronić każdego centymetra terytorium Sojuszu - dodał Merz.

Kanclerz ujawnił ponadto, że w najbliższym czasie planowane są rozmowy pokojowe na szczeblu doradców z udziałem Ukrainy, Rosji, Europy i Stanów Zjednoczonych. - Mogłyby się one odbyć na przykład ponownie w Abu Zabi - zaproponował.

Mark Rutte i Friedrich Merz Źródło zdjęcia: EPAPAP/EPA/FILIP SINGER

Rosyjski satelita z ładunkiem jądrowym. Friedrich Merz: szokujące

Merz nazwał również "szokującymi" doniesienia, według których Rosja przygotowuje się do wyniesienia w przestrzeń kosmiczną satelity zdolnego do przenoszenia broni jądrowej. - Pokazuje to, do jak daleko idącej eskalacji Rosja jest najwyraźniej gotowa. Wskazują na to również incydenty z udziałem dronów na wschodniej granicy Polski - stwierdził.

Dodał, że żadnemu z państw członkowskich NATO "nie zależy na eskalacji w regionie Morza Bałtyckiego".

W poniedziałek portal niemieckiej stacji ARD - powołując się na zachodnie agencje wywiadowcze, w tym niemiecką Federalną Służbą Wywiadowczą (BND) - przekazał, że Rosja planuje jeszcze w tym roku wystrzelenie w kosmos satelity wyposażonego w ładunek jądrowy.

Ze wspólnego śledztwa niemieckich redakcji WDR, NDR i "Sueddeutsche Zeitung" wynika, że wystrzelenie satelity, prawdopodobnie o nazwie Sputnik-S, mogłoby nastąpić już w grudniu - oceniło Dowództwo Kosmiczne Bundeswehry. Informacje w tej sprawie zostały niedawno wymienione między kilkoma państwami NATO.

Mark Rutte: będziemy bronić każdego cala terytorium NATO

O doniesienia dotyczące Rosji był również pytany sekretarz generalny NATO Mark Rutte. - Mogę zapewnić, że zawsze będziemy bronić każdego cala terytorium NATO. Dotyczy to również zapewnienia bezpieczeństwa w przestrzeni kosmicznej - powiedział.

Rutte zaznaczył, że NATO dysponuje szeregiem opcji reagowania, nawet jeśli nie zawsze są one widoczne dla opinii publicznej. Dodał też, że sytuacja w Polsce, Estonii i innych państwach Sojuszu jest monitorowana. - W sferze wojskowej zawsze dokonujemy oceny naszego potencjału odstraszania i obrony, wprowadzając stosowne zmiany, gdy zajdzie taka potrzeba - oznajmił.

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W Berlinie zakończyła się w poniedziałek trzydniowa 72. doroczna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Głównymi tematami była wojna Rosji przeciw Ukrainie i nasilające się zagrożenia hybrydowe. W obradach uczestniczyli między innymi przedstawiciele polskiego Sejmu i Senatu.

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