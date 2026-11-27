Świat Nie żyje Strobe Talbott. Były podsekretarz stanu USA miał 80 lat Oprac. Adam Styczek |

Strobe Talbott (1999) Źródło zdj. gł.: Oed/ullstein bild/Getty Images

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Strobe Talbott, wpływowa postać amerykańskiej polityki zagranicznej, zmarł w czwartek w swoim domu w stanie Nowy Jork.

Przez ponad 20 lat Talbott pracował w magazynie "Time", gdzie zajmował się między innymi tematyką Europy Wschodniej, Departamentu Stanu i Białego Domu. Był autorem książek i przetłumaczył wspomnienia Nikity Chruszczowa.

W latach 1993-2001 pełnił różne funkcje w Departamencie Stanu USA - początkowo był ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym oraz specjalnym doradcą sekretarza stanu do spraw państw powstałych po rozpadzie Związku Sowieckiego, a następnie przez siedem lat był zastępcą sekretarza stanu.

Talbott uhonorowany przez Kwaśniewskiego

Był głównym doradcą prezydenta Billa Clintona do spraw Rosji. Odgrywał kluczową rolę w kształtowaniu polityki USA wobec tego kraju, gdy prezydent dążył do nawiązania osobistych relacji z rosyjskim przywódcą Borysem Jelcynem.

W 2002 roku stanął na czele prestiżowego think tanku Brookings Institution w Waszyngtonie. Pełnił tę funkcję przez 15 lat. W 2001 roku ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski uhonorował Talbotta Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy.

Kwaśniewski powiedział wtedy, że Talbott był "jednym z najwybitniejszych amerykańskich znawców problematyki Europy Wschodniej", co przez lata czyniło jego głos słyszalnym zarówno w sprawach rosyjskich, jak i polskich oraz całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Podziękował mu za działania na rzecz rozszerzenia NATO i przyjęcia Polski do Sojuszu.