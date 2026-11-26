Świat Nie żyje Andy Taylor. Gitarzysta grupy Duran Duran miał 65 lat Adam Styczek |

Andy Taylor zmarł w wieku 65 lat Źródło zdj. gł.: Jo Hale/Getty Images

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"W moim sercu jest teraz wielka dziura w kształcie Andy'ego Taylora. Nigdy się nie zasklepi. Nie pozwolę na to" - zadeklarował wokalista grupy Simon Le Bon w oświadczeniu opublikowanym na stronie zespołu.

To dźwięczne, rytmiczne, "nerwowe" partie gitary Taylora nadawały często tempo takim utworom zespołu, jak "Girls on Film" czy "Rio". Był współautorem obu, podobnie jak słynnego "Save a Prayer".

"Andy był z nami od samego początku naszej historii. Od momentu, gdy przyjechał do Birmingham z północno-wschodniej Anglii z gitarą i niezachwianą wiarą w to, kim możemy się stać, wnosił do naszej muzyki pozostawiające trwały ślad ogień i zadziorność. Jego gra nadawała impet utworom, które sprawiły, że trafiliśmy w każdy zakątek świata" - napisali pozostali członkowie grupy we wspólnym oświadczeniu

Taylor dołączył do zespołu w 1980 roku. W 1986 opuścił go, by w 2001 roku ponownie wrócić na pięć lat.

Diagnozę muzyk usłyszał w 2018 roku. Publicznie poinformował o niej cztery lata później. Pozostawił żonę i czworo dzieci.