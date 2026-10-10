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Świat

Rozmowy pokojowe w Miami. Witkoff: pomogły w określeniu obszarów do dalszej analizy

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Jared Kushner i Steve Witkoff
Trump dogadał się z Putinem, w Miami rozmowy pokojowe. Relacja Jana Pachlowskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: SPUTNIK POOL
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W piątek w Miami przedstawiciele USA, Ukrainy i państw europejskich prowadzili sześciogodzinne rozmowy, których celem było wypracowanie wspólnej propozycji zakończenia wojny w Ukrainie - poinformował Reuters. Wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff oznajmił, że rozmowy były konstruktywne i "pomogły w określeniu obszarów do dalszej analizy" przed rozmowami z Rosją.

Rozmowy odbyły się tego samego dnia, w którym prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Rosja zgodziła się dostarczać olej napędowy na rynki światowe w celu obniżenia cen paliw.

Decyzja ta spotkała się z krytyką amerykańskich ustawodawców oraz prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. "Wszystkie te pieniądze idą na wojnę przeciwko ludziom, przeciwko Ukrainie, przeciwko nam wszystkim. Uważam, że nasz zespół jest po prostu wykorzystywany jako zasłona dymna. I z pewnością nie jest to uczciwe" - stwierdził Zełenski w wydanym oświadczeniu.

Jared Kushner i Steve Witkoff
Jared Kushner i Steve Witkoff
Źródło zdjęcia: SPUTNIK POOL

Rosyjski przywódca Władimir Putin po rozmowie telefonicznej z Trumpem ocenił, że natychmiastowe wznowienie rozmów pokojowych jest mało prawdopodobne, wskazując jako powód ataki ukraińskich dronów na Moskwę.

Witkoff: konstruktywne rozmowy w Miami

"Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, E3 [Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii - red.], Komisji Europejskiej, Ukrainy i NATO spotkali się dzisiaj w Miami i przeprowadzili konstruktywne dyskusje na temat potencjalnych sposobów deeskalacji i zakończenia wojny z Rosją przed nadejściem zimy oraz kontynuacji wysiłków na rzecz trwałego pokoju" - napisał Steve Witkoff w oświadczeniu na platformie X.

Jak dodał, dyskusje obejmowały między innymi krótkoterminowe środki związane z przygotowaniem na zimę pod względem odporności energetycznej i eksportu zbóż, a także gwarancje bezpieczeństwa i wsparcie powojennej odbudowy Ukrainy i jej akcesji do UE.

Oznajmił, że spotkanie było "owocne" i pomogło w określeniu obszarów do dalszej analizy przed kolejnymi rozmowami strony amerykańskiej z Rosją.

"Uczestnicy potwierdzili swoje wspólne zaangażowanie w kontynuowanie wysiłków dyplomatycznych na rzecz trwałego pokoju, który wzmacnia bezpieczeństwo i stwarza możliwości trwałej stabilności i dobrobytu" - zakończył.

Negocjacje w Miami

W rozmowach w Miami udział wzięli wysłannicy USA - Steve Witkoff i Jared Kushner.

Agencja Reuters przekazała, że negocjatorzy omówili szeroki wachlarz tematów, w tym powojenny pakiet dla Ukrainy. Rozmawiano również o powojennym planie gospodarczym dla Ukrainy oraz o ścieżce akcesji Kijowa do Unii Europejskiej - przekazał rozmówca agencji Reuters.

Poruszono także kwestię delikatną: delegacje omówiły "pewne pomysły" dotyczące terytoriów, jednak osoba ta odmówiła podania szczegółów.

Ukraina niezmiennie domaga się, aby Rosja zwróciła terytoria przejęte w trakcie konfliktu. Z kolei prezydent Donald Trump stwierdził, że obie strony będą musiały pójść na kompromis.

Reuters przekazał, że delegacje dyskutowały również o architekturze bezpieczeństwa w relacjach Europa-Rosja, która miałaby stworzyć fundament pod przyszły pokój. Nie podano jednak szczegółów tych ustaleń.

Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
Wojna w UkrainieNATOUSASteve WitkoffJared Kushner
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