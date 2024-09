"Nauczyciel wbiegł do klasy, krzycząc". Masakra w Georgii

W szkole w Winder w stanie Georgia doszło w środę przed południem do strzelaniny. CNN podało, że cztery osoby nie żyją, a dziewięć trafiło do szpitali. Biuro szeryfa poinformowało, że w sprawie zatrzymano jedną osobę. "Uczniowie w całym kraju uczą się, jak się schować i ukryć, zamiast czytać i pisać. Nie możemy tego akceptować" - skomentował wydarzenie prezydent Joe Biden.

Do strzelaniny doszło w Apalachee High School w Winder w stanie Georgia. CNN podało, że cztery osoby nie żyją, a co najmniej trzydzieści jest rannych. Zaznaczono, że nie jest jasne, ile obrażeń jest spowodowanych ranami postrzałowymi.

"Około godziny 10.20 funkcjonariusze wielu organów ścigania i personel straży pożarnej oraz ratownictwa medycznego zostali wysłani do liceum w związku ze zgłoszoną strzelaniną" - podało w oświadczeniu biuro szeryfa hrabstwa Barrow. "Sytuacja jest w toku" - dodano.

W szkole w Winder w stanie Georgia doszło do strzelaniny | ERIK S. LESSER/EPA/PAP

Biuro szeryfa poinformowało też, że w sprawie zatrzymano jedną osobę. CNN, powołując się na źródła, podało, że napastnikiem miał być czternastolatek, ale nie jest jasne, czy uczęszczał do tej szkoły.

Stacja CNN podała, że jedna z rannych osób była transportowana do śmigłowca, który wylądował na terenie szkoły. "Lokalny szpital przyjmuje pacjentów z ranami postrzałowymi"- przekazał CNN, powołując się na źródła w szpitalu.

ABC News zacytowało świadka, siedemnastoletniego Sergio Calderę, który powiedział, że był na lekcji chemii, kiedy usłyszał strzały. Jak mówił, "inny nauczyciel wbiegł do klasy, krzycząc, by zamykać drzwi, ponieważ jest napastnik".

Biden: Uczniowie w całym kraju uczą się, jak się schować i ukryć, zamiast czytać i pisać. Nie możemy tego akceptować

Prezydent USA Joe Biden wydał oświadczenie po strzelaninie. "To, co powinno być radosnym powrotem do szkoły w Winder w stanie Georgia, zmieniło się w kolejne przerażające przypomnienie o tym, jak przemoc z użyciem broni palnej nadal rozdziera nasze społeczności. Uczniowie w całym kraju uczą się, jak się schować i ukryć, zamiast czytać i pisać. Nie możemy nadal akceptować tego jako normalności" - powiedział prezydent w oświadczeniu.