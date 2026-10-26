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Świat

To najdłuższy wpis Trumpa. Uderzył w znanego komika

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Donald Trump
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Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: EPA/SHAWN THEW
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Donald Trump opublikował swój najdłuższy dotąd wpis na platformie Truth Social. Liczy 1323 słowa. Prezydent USA uderza w nim w znanego komika Billa Mahera.

Wpis prezydenta Donalda Trumpa ukazał się w serwisie Truth Social w niedzielę wieczorem. Jak zauważa CNN, liczy on 1323 słowa i według ekspertów zajmujących się danymi jest to najdłuższy wpis Trumpa, jaki kiedykolwiek pojawił się na tej platformie. Zresztą nie tylko na niej. Według Factbase to najdłuższy spośród ponad 97 tysięcy wpisów, jakie Trump opublikował gdziekolwiek w mediach społecznościowych od 2011 roku.

Wpis Trumpa o Maherze

We wpisie prezydent USA pisze o swojej znajomości z komikiem HBO Billem Maherem, którego nazwał na wstępie "całkowitym i absolutnym nieudacznikiem". "Nigdy nie oglądałem zbyt często twojego programu, ale już nigdy więcej go nie obejrzę, bo to nic innego jak fake news" - stwierdza między innymi.

Trump we wpisie ocenił, że Maher stosuje "maszynę do śmiechu" - zasugerował, że po wypowiedziach komika w programie puszczane są nagrania śmiechu publiczności "nawet jeśli nie jest to ani zabawne, ani w ogóle dobre (...). Ludzie nie mogą przecież uważać go za zabawnego".

Nie jest jasne, co sprawiło, że prezydent zdecydował się w gorącym czasie, tuż przed wyborami połówkowymi (midterms) poświęcić tak długi wpis komikowi. W ostatni piątek ukazał się nowy odcinek programu "Real Time" Billa Mahera (produkcji HBO). Pojawili się w nim goście, w tym była rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt, republikański kandydat na gubernatora Kalifornii Steve Hilton i Andy Beshear, demokratyczny gubernator Kentucky.

Bill Maher
Bill Maher
Źródło zdjęcia: BONNIE CASH/Newscom/PAP

Trump o sondażach poparcia

Prezydent dużo czasu poświęcił we wpisie swojemu poparciu i sondażom. "Używając fałszywych sondaży [Maher - red.] stwierdził również, że mam najniższe poparcie jak dotąd 'i nawet Partia Republikańska go nie lubi', ale to nie jest prawda. Mam wysokie notowania i, co może ważniejsze, powiedział, że tracę poparcie Partii Republikańskiej, podczas gdy w rzeczywistości CNN właśnie opublikowało sondaż, z którego wynika, że ​​mam 98 i 99 proc. poparcia w Partii Republikańskiej, co jest najwyższym wynikiem w historii" - napisał Trump.

Jak zauważa jednak CNN, według najnowszego sondażu, opublikowanego przez stację w ubiegłym tygodniu, Trump cieszy się wśród republikanów poparciem na poziomie 74 proc. A 98 i 98 proc. odnosi się najprawdopodobniej do nagrania sprzed kilku tygodni, w którym analityk danych CNN, Harry Enten, zwrócił uwagę na wyniki innego sondażu, pokazujące poparcie dla Trumpa wśród jego ruchu MAGA, z którym to ruchem część republikanów się nie identyfikuje.

Załamanie notowań Trumpa tuż przed wyborami. Nowy sondaż
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Trump i Maher - niedawno się spotkali

Był to pierwszy odcinek show Mahera od 15 października, kiedy to komik spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu, wraz z piosenkarzem Kidem Rockiem i komentatorem sportowym Stephenem A. Smithem. "Ogólnie myślę, że to było dobre spotkanie. Nie trwało czterech godzin, trwało dwie godziny, może mniej, i wszyscy byli zadowoleni" - zauważył teraz we wpisie Trump. Ale zaraz dodał: "Nie dowiedziałem się niczego i czułem, że to strata czasu". "Bill: nie dzwoń do mnie więcej" - stwierdził w innej części wywodu.

CNN odnotowało, że w długim wpisie prezydent potwierdził również doniesienia, że rozważa przeniesienie dziennikarzy relacjonujących jego pracę w Białym Domu w inne miejsce. A zajmowaną od dziesięcioleci lokalizację "wykorzysta na bardzo potrzebną przestrzeń". Swój wpis zakończył tradycyjną formułką: "Dziękuję za waszą uwagę w tym temacie. Prezydent Donald J. Trump".

HBO i CNN są częścią Skydance, właściciela TVN24 i tvn24.pl.

Redagował AM

Źródło: CNN, tvn24.pl
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Tagi:
USADonald Trumptruth social
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