"Rosja zdecydowała się na wzmocnienie eskalacji na morzu"

Rosja od przyszłego tygodnia do października zamknie część Morza Czarnego w kierunku Cieśniny Kerczeńskiej dla żeglugi okrętów wojskowych i statków innych państw, tłumacząc to manewrami wojskowymi - poinformowało w czwartek ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort dyplomacji zaapelował do Moskwy o cofnięcie tej decyzji.