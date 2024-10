"Mobilizowanie dzieci to hańba". Nowe przepisy czekają na podpis Zełenskiego

Ukraiński parlament zakazał mobilizacji mężczyzn poniżej 25. roku życia. Przepisy poparło 311 deputowanych. Nie dotyczą one jednak tych Ukraińców, którzy już zostali powołani do sił zbrojnych. Ustawa czeka na podpis prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Informację o poparciu nowych przepisów przekazało w środę kilku parlamentarzystów. "W końcu to zrobiliśmy! Długo o to się starałem, mobilizowanie dzieci to hańba" - napisał na Telegramie poseł Ołeksij Honczarenko (niezwiązany obecnie z żadnym ugrupowaniem, wcześniej polityk Europejskiej Solidarności byłego prezydenta Petra Poroszenki).