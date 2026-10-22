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Świat

Media: Donald Trump zadzwonił do Elona Muska. Chodzi o Ukrainę

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Prezydent USA Donald Trump
Trump o zakłóceniach w działaniu Starlinków
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: SAMUEL CORUM/PAP/EPA
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Dziennik "Wall Street Journal" donosi, że Donald Trump zadzwonił do Elona Muska. Prezydent USA miał poprosić szefa SpaceX o zniesienie ograniczeń dotyczących działania systemu Starshield w Ukrainie.

Jak donoszą źródła dziennikarzy "Wall Street Journal", Trump miał powiedzieć Muskowi, że jest sfrustrowany tym, iż prędkość systemu Starshield pozostawała ograniczona do około 160 km/h. Limit prędkości sprawiał, że niektóre ukraińskie drony uderzeniowe i drony przechwytujące były nieskuteczne - przypomniał dziennik.

Według przedstawicieli amerykańskich i ukraińskich władz wkrótce po rozmowie prezydenta USA Donalda Trumpa z Elonem Muskiem system zaczął lepiej działać.

Niektórzy ukraińscy urzędnicy powiedzieli, że nie przywrócono mu pełnej funkcjonalności, choć działał z większą prędkością niż w okresie obowiązywania limitów. Z kolei Michael Kofman, ekspert ds. wojny w Carnegie Endowment for International Peace, przekazał, że otrzymał informacje z ukraińskich jednostek wojskowych, z których wynika, iż wstępne testy wskazują na bardziej stabilne działanie.

Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump
Źródło zdjęcia: SAMUEL CORUM/PAP/EPA

Trump i Musk przerzucają się winą za ograniczenie działania systemu Starshield

Wcześniej w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział stacji CNN, że działanie systemu Starshield w jego kraju nie zostało jeszcze w pełni przywrócone. Rozmowa odbyła się po publikacji artykułu "WSJ", w którym ujawniono, że Musk zarządził ograniczenie prędkości systemu.

SpaceX i Biały Dom przedstawiają jednak odmienne wersje tego, czy najbogatszy człowiek świata podjął tę decyzję samodzielnie, czy na polecenie administracji Trumpa.

Trump zaprzeczał, by podejmował decyzję w sprawie systemu Starshield. W poniedziałek powiedział dziennikarzom, że nie wie, kto to zrobił i chce to ustalić. Według urzędników w tym tygodniu Trump mówił swoim współpracownikom i sojusznikom, że chce cofnięcia decyzji o ograniczeniu działania Starlinka. Musk podkreślił wcześniej na platformie X, że o ograniczeniach decyduje Pentagon i "ostatecznie prezydent". 

Źródło: PAP
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Tagi:
Wojna w UkrainieUSADonald TrumpElon Muskstarlink
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