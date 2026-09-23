Świat Węgierska policja przeszukała dawne mieszkanie Marcina Romanowskiego Oprac. Filip Czerwiński |

Jarosław Kaczyński o Zondacrypto, Marcinie Romanowskim i Michale Moskalu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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W środowym komunikacie węgierska policja poinformowała, że przeszukała mieszkanie, w którym przed wyjazdem z Węgier przebywał "były zagraniczny urzędnik" powiązany z think tankiem Centrum Praw Podstawowych (Alapjogokert Koezpont) wspieranym przez rząd byłego premiera Viktora Orbana.

Policja nie wymieniła wprost nazwiska Romanowskiego, ale we wpisie w serwisie X dziennikarka wiodącego węgierskiego tygodnika "HVG" Viktoria Serduelt napisała, że chodzi o Romanowskiego.

Sowicie opłacany "były zagraniczny urzędnik"

"Śledczy prowadzą dziś przeszukania w budynkach spółki [Centrum Praw Podstawowych - red.] w Budapeszcie, w firmie księgowej obsługującej to przedsiębiorstwo, a także pod ostatnim znanym adresem pobytu na Węgrzech byłego zagranicznego urzędnika powiązanego ze spółką" - przekazała węgierska policja w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.

Jak dodała, think tank zatrudniał "byłego zagranicznego urzędnika, obecnie poszukiwanego międzynarodowo", płacąc mu ponad 3,5 milionów forintów miesięcznie (około 42 tysiące złotych), "mimo że pracował dla firmy jedynie w minimalnym zakresie".

Policja zaznaczyła, że w przeszukiwanych miejscach zabezpieczane są akta, dokumenty, umowy, faktury oraz listy płac. Śledczy kopiują dane z serwera Centrum Praw Podstawowych i przesłuchują świadków.

Śledztwa na Węgrzech i w Polsce

Telewizja RTL poinformowała na początku września, że nowy rząd Węgier, kierowany przez Petera Magyara, bada sprawę wypłacenia przez gabinet Orbana miliardów forintów na rzecz Centrum Praw Podstawowych, w ramach którego działał między innymi zatrudniający Romanowskiego Polsko-Węgierski Instytut Wolności.

Romanowski stanął na czele Instytutu w kwietniu 2025 roku, gdy rządem Węgier kierował Orban. Od ówczesnych władz w Budapeszcie były polski wiceminister otrzymał ochronę międzynarodową.

Romanowski ma sformułowane zarzuty w prowadzonym przez Prokuraturę Krajową śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jest ścigany europejskim nakazem aresztowania.

W sierpniu służby prasowe warszawskiego sądu okręgowego poinformowały, że do tego sądu wpłynął wniosek Romanowskiego o wydanie listu żelaznego; z koperty i pisma wynikało, że przesyłka została nadana w Tyraspolu, na terenie Naddniestrza - separatystycznego regionu stanowiącego część Mołdawii w świetle prawa międzynarodowego, ale pozostającego de facto pod kontrolą Rosji.

Romanowski w Naddniestrzu? Ślady prowadzą do zakonu sercanów Źródło: TVN24

Romanowski opuścił Węgry po wygranej w kwietniowych wyborach parlamentarnych w tym kraju partii Tisza Magyara.