Były prezydent ofiarą zamachu. "Atak na demokrację i gospodarkę"

Mohamed Nasheed wsiadał do swojego samochodu, gdy doszło do wybuchu. Lokalne media sugerują, że ładunek wybuchowy domowej roboty został podłożony na motocyklu zaparkowanym w pobliżu jego auta. Polityk został przewieziony do szpitala. "Jego stan jest stabilny, operacje trwają" - powiedział w piątek rzecznik rządzącej Malediwskiej Partii Demokratycznej (MDP).