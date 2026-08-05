Atak w centrum Londynu. Aresztowano kobietę, są ranni
Służby otrzymały zgłoszenie o ataku nożem na Covent Garden w Londynie około godziny 12.30 czasu lokalnego (13.30 w Polsce). Jak poinformowała policja metropolitalna, rannych zostało czterech mężczyzn w wieku 34, 39, 42 i 52 lat.
Poszkodowani zostali przebadani na miejscu zdarzenia, a następnie przewiezieni do szpitala. Na razie nie wiadomo, jak poważne są ich obrażenia.
Aresztowana została 47-kobieta pod zarzutem posiadania niebezpiecznego narzędzia i napaści. "Funkcjonariusze zabezpieczyli na miejscu zdarzenia nożyczki" - przekazała policja cytowana przez Sky News. Według służb przyczyną ataku mogły być problemy psychiczne kobiety.
Więcej szczegółów wkrótce.
Źródło: Reuters, Sky News, PAP