Świat Atak w centrum Londynu. Aresztowano kobietę, są ranni Oprac. Kamila Grenczyn |

Cztery osoby zostały zaatakowane ostrym narzędziem na Covent Garden w centrum Londynu Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: James Manning / PA Images / Forum

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Służby otrzymały zgłoszenie o ataku nożem na Covent Garden w Londynie około godziny 12.30 czasu lokalnego (13.30 w Polsce). Jak poinformowała policja metropolitalna, rannych zostało czterech mężczyzn w wieku 34, 39, 42 i 52 lat.

Poszkodowani zostali przebadani na miejscu zdarzenia, a następnie przewiezieni do szpitala. Na razie nie wiadomo, jak poważne są ich obrażenia.

Aresztowana została 47-kobieta pod zarzutem posiadania niebezpiecznego narzędzia i napaści. "Funkcjonariusze zabezpieczyli na miejscu zdarzenia nożyczki" - przekazała policja cytowana przez Sky News. Według służb przyczyną ataku mogły być problemy psychiczne kobiety.

Więcej szczegółów wkrótce.

Funkcjonariusze na miejscu ataku na Covent Garden w centrum Londynu Źródło zdjęcia: James Manning / PA Images / Forum