Świat Litwa wzmacnia granicę z Rosją. Wojsko wesprze straż graniczną Agata Nalepa |

Nauseda: Litwa i Polska konsekwentnie udzielają wsparcia Ukrainie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: HANNIBAL HANSCHKE/EPA/PAP

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- Zwróciłem się do ministra obrony Robertasa Kaunasa o skierowanie litewskich sił zbrojnych do pomocy straży granicznej w ochronie granicy z obwodem królewieckim - przekazał w środę Katelynas.

Jak poinformował, decyzję podjęto po analizie sytuacji bezpieczeństwa w regionie. Katelynas zaznaczył, że obecnie na litewskiej granicy nie ma powodów do niepokoju.

- Chcę wyraźnie podkreślić: sytuacja na granicy Litwy jest obecnie spokojna i nie ma powodów do paniki. Skierowanie wojska to środek prewencyjny - podkreślił. Obecność wojska ma zwiększyć możliwości służb i przygotować je na różne scenariusze.

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Uzbrojeni przemytnicy na granicy Łotwy

Decyzja Wilna zapadła po incydencie na granicy Łotwy z Białorusią. Na początku tygodnia co najmniej 20 migrantów próbowało przedostać się na Łotwę. Grupę prowadzili zamaskowani i uzbrojeni przewodnicy.

Według łotewskich sił zbrojnych osoby eskortujące migrantów groziły żołnierzom oraz nakłaniały migrantów do przekroczenia granicy. Kilka godzin później zamaskowane osoby wtargnęły na terytorium Łotwy, uszkodziły rozdzielnicę elektryczną i ukradły kamery monitoringu. Następnie wycofały się na Białoruś przed przybyciem funkcjonariuszy straży granicznej

Katelynas ocenił incydent jako kolejną eskalację sytuacji. Jak mówił, budzi ona obawy, że do podobnych prowokacji może dojść również na litewskiej granicy. Zapewnił jednocześnie, że Litwa jest przygotowana na takie zdarzenia.

Na litewskiej granicy spokojnie

Według danych litewskiej straży granicznej w ciągu ostatniej doby na granicy Litwy z Białorusią nie odnotowano prób nielegalnego przekroczenia granicy. We wtorek łotewskie służby zawróciły natomiast 21 migrantów.

Litewskie MSW podkreśla, że służby stale monitorują sytuację. Wojsko ma wspierać funkcjonariuszy straży granicznej w taki sposób, aby zwiększyć siły dostępne w regionie i umożliwić reakcję na ewentualne incydenty.