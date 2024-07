Prezydent Liberii Joseph Boakai zdecydował się na obniżenie swojego wynagrodzenia o 40 procent. Zapowiedział też dostosowanie pensji urzędników państwowych do "aktualnej sytuacji w kraju". Mimo tego ich wydatki pozostają tam nieproporcjonalnie wielkie w stosunku do środków przeznaczanych na inne obszary.

Joseph Boakai, prezydent Liberii zapowiedział w wystosowanym w niedzielę oświadczeniu, że dobrowolnie obniży swoje wynagrodzenie o 40 procent. Zgodnie z treścią komunikatu chce w ten sposób przyczynić się do zwiększenia "uczciwości fiskalnej i bezpieczeństwa finansowego kraju". Boakai upoważnił też lokalną Agencję Służby Cywilnej do "zadbania o to, by pensje urzędników państwowych były zgodne z aktualną sytuacją w kraju". Powyższe decyzje poprzedził publikacją oświadczenia majątkowego za poprzedni rok. Jako, że urząd głowy państwa pełni od stycznia, nie dała ona jednak wglądu w jego obecne wynagrodzenie.