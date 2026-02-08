Logo strona główna
Świat

Zawalił się budynek mieszkalny. Trwa akcja ratunkowa

Zawalenie domu w Trypolis
Ulice Bejrutu, stolicy Libanu (nagranie ilustracyjne)
Źródło: Reuters
W mieście Trypolis na północy Libanu zawalił się kilkupiętrowy budynek mieszkalny. Są co najmniej dwie ofiary śmiertelne - poinformowały państwowe media. Ekipy ratunkowe przeszukują gruzy w poszukiwaniu pozostałych poszkodowanych.

Jak poinformowała w niedzielę agencja informacyjna AP - powołując się na państwowe media - w wyniku zawalenia się kilkupiętrowego budynku mieszkalnego w libańskim mieście Trypolis zginęły co najmniej dwie osoby.

Dotychczas uratowane spod gruzów zostały cztery osoby, w tym dziecko. Bilans katastrofy nie jest jeszcze ostateczny z uwagi na trwającą akcję ratunkową, w której uczestniczą członkowie obrony cywilnej, armii oraz medycy z Czerwonego Krzyża. Nie wiadomo, ile osób przebywało w budynku w czasie, gdy się zawalił.

Libańskie ministerstwo zdrowia zadeklarowało, że osoby ranne w katastrofie otrzymają opiekę na koszt państwa.

Zawalenie budynku w mieście Trypolis w Libanie
Zawalenie budynku w mieście Trypolis w Libanie
Źródło: Associated Press/EastNews

Fatalny stan budynków w Trypolisie

Zawalony budynek znajdował się w dzielnicy Bab Tabbaneh, jednej z najuboższych w Trypolisie, będącym drugim co do wielkości miastem Libanu. Mieszkańcy od dawna skarżyli się władzom na fatalny stan budynków mieszkalnych, będący rezultatem wieloletnich zaniedbań.

Brak inwestycji w zabezpieczenia budynków w połączeniu z niskimi standardami budowlanymi powodują, że zawalenia się budynków w biedniejszych dzielnicach Trypolisu zdarzają się stosunkowo często. Poprzedni taki wypadek miał miejsce zaledwie w zeszłym tygodniu. Wówczas również zginęły dwie osoby, ojciec z córką, zaś jeszcze wcześniejszy - 7 stycznia, choć wtedy obyło się bez ofiar śmiertelnych.

Ponadto w piątek wieczorem ewakuowano budynek znajdujący się tuż obok miejsca, gdzie stał ten, który zawalił się 7 stycznia. Dwa tygodnie temu stacja Al-Dżazira podała, że z powodu fatalnego stanu technicznego co najmniej 700 budynków w Trypolisie jest zagrożonych zawaleniem.

Opracowała Kamila Grenczyn/ft

Źródło: PAP, Reuters, AP

Źródło zdjęcia głównego: Associated Press/EastNews

