Król Wielkiej Brytanii Karol III napisał list do Donalda Trumpa po nieudanym zamachu na jego życie - przekazał Pałac Buckingham. Treść nie została upubliczniona.

Poinformowano, że list króla Karola III do Donalda Trumpa został przekazany w niedzielę za pośrednictwem brytyjskiej ambasady w Waszyngtonie, a treść korespondencji nie zostanie upubliczniona.

Jak podają brytyjskie media, uważa się, że treść listu jest podobna w wymowie do tego, co powiedział Trumpowi premier Keir Starmer podczas ich rozmowy telefonicznej w niedzielę. Szef brytyjskiego rządu potępił przemoc polityczną, złożył kondolencje ofiarom i ich rodzinom oraz życzył Trumpowi i rannym szybkiego powrotu do zdrowia.