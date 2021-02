USA zatwierdziły jednodawkową szczepionkę przeciwko COVID-19

Szczepionka przeciwko COVID-19 firmy Johnson&Johnson została zatwierdzona w sobotę przez Stany Zjednoczone - poinformowała federalna Agencja ds. Żywności i Leków (FDA). To trzeci preparat przeciw koronawirusowi, który został dopuszczony do obrotu w tym kraju.

Badania wykazują skuteczność nawet w przypadku afrykańskiego wariantu wirusa

Co ważne, dane potwierdzają skuteczność szczepionki Johnson&Johnson w RPA, gdzie dominuje szczep B.1351, który wykazuje większą odporność. Skuteczność wyniosła 64 procent. Badanie wykazują też, że preparat przyczynia się do znacznego obniżenia transmisji wirusa, chroniąc również przed bezobjawowymi infekcjami.

Biden do Amerykanów

Do tego właśnie wzywał prezydent USA Joe Biden, który wyraził radość z dopuszczenia do użytku nowego preparatu. "Chociaż świętujemy dzisiejszą wiadomość, to wzywam wszystkich Amerykanów: myjcie ręce, zachowujcie wzajemny dystans i noście maseczki" - przekazał w oświadczeniu. "Tak jak mówiłem wiele razy, w trakcie rozprzestrzenienia się nowych mutacji, sytuacja może wciąż się pogorszyć" - dodał.

W USA wykonano już ponad 70 milionów szczepień

W piątek w USA wykonano rekordowe ponad 2,2 miliona zastrzyków, a łączna liczba szczepień przekroczyła już 70 milionów. Wiele wskazuje, że tempo w najbliższych tygodniach jeszcze wzrośnie. Wszystkie firmy obiecują zwiększenie dostaw. Portal The Hill podał, że "Stany Zjednoczone są na dobrej drodze do otrzymania 240 milionów dawek do końca marca, co wystarczy do zaszczepienia około 130 milionów osób".