Impeachmentu nie będzie, premier się pokłonił

Trybunał Konstytucyjny Korei Południowej odrzucił wniosek o impeachment premiera Hana Duk So

Trybunał Konstytucyjny Korei Południowej odrzucił w poniedziałek wniosek Zgromadzenia Narodowego o impeachment premiera Hana Duk So, uznając, że jego działania nie stanowią wystarczającej podstawy do usunięcia go ze stanowiska. Han natychmiast powróci do służby państwowej i przejmie obowiązki prezydenta - poinformowały koreańskie media.

Wniosek o impeachment Hana został odrzucony głosami przez sędziów TK w stosunku pięć do jednego. Dwóch pozostałych sędziów opowiedziało się za oddaleniem wniosku ze względów formalnych - poinformowała agencja Yonhap.

W uzasadnieniu decyzji sędziowie, którzy głosowali za odrzuceniem wniosku, stwierdzili, że premier Han dopuścił się naruszenia konstytucji oraz obowiązującego prawa, wstrzymując nominację kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez parlament. Niemniej jednak uznali, że jego działania nie stanowią wystarczającej podstawy do usunięcia go ze stanowiska.

- Dziękuję Trybunałowi Konstytucyjnemu za jego mądrą decyzję - powiedział Han, cytowany przez Yonhap. Polityk zapowiedział, że w pierwszej kolejności po powrocie na urząd zajmie się "pilnymi sprawami".

Polityczny chaos w Korei Południowej

Orzeczenie to jest pierwszą decyzją TK dotyczącą wysokiej rangi urzędnika państwowego w następstwie ogłoszonego 3 grudnia przez prezydenta Jun Suk Jeola stanu wojennego, który wywołał poważny kryzys polityczny w kraju.

Han został pełniącym obowiązki głowy państwa po przegłosowaniu przez Zgromadzenie Narodowe (parlament) 14 grudnia wniosku o impeachment Juna.

Dwa tygodnie później parlament przyjął wniosek o wszczęcie procedury impeachmentu wobec Hana. Deputowani opozycji wymienili pięć podstaw do postawienia polityka w stan oskarżenia, w tym udzielenie pomocy we wprowadzeniu stanu wojennego czy odmowę wyznaczenia kandydata na sędziego TK wybranego przez Zgromadzenie Narodowe głosami opozycji. Wówczas p.o. prezydenta został minister finansów Czoi Sang Mok.

Han uczestniczył w jedynym przesłuchaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym 19 lutego, gdzie zaprzeczył jakiejkolwiek roli w ogłoszeniu stanu wojennego i wezwał trybunał do odrzucenia impeachmentu.

W ocenie agencji Yonhap, najnowsza decyzja TK jest barometrem, na podstawie którego będzie można wyciągnąć wnioski dotyczące procesu impeachmentu Juna. Jeśli TK podtrzyma decyzję parlamentu, zostanie on usunięty z urzędu, a przedterminowe wybory prezydenckie odbędą się w ciągu 60 dni.

Osobno prezydent Jun usłyszał zarzuty kierowania zamachem stanu. Proces karny przed sądem w Seulu rozpoczął się formalnie w lutym. Konstytucja nie daje immunitetu głowie państwa wobec zarzutów o zdradę i zamach stanu, za które grozi maksymalna kara dożywocia lub śmierci.