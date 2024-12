Stanowisko Partii Władzy Ludowej

Głosowanie nad impeachmentem jest głosowaniem tajnym, więc - jak oceniała wcześniej Yonhap - mogłoby dojść do wyłomu wśród deputowanych PWL. Już wcześniej jeden z nich, An Czol Su, otwarcie zapowiadał, że poprze wniosek opozycji, jeśli do czasu głosowania prezydent nie przedstawi konkretnego planu swojej rezygnacji ze stanowiska.

Do przejścia wniosku złożonego przez sześć partii opozycyjnych potrzebna była większość dwóch trzecich, czyli co najmniej 200 z 300 głosów deputowanych.

Prezydent polityczną "sierotą"

Wcześniej w sobotę o sytuacji w Korei Południowej mówiła w programie "Wstajesz i weekend" w TVN24 Natalia Szewczak, dziennikarka redakcji Business Insider Polska, specjalizująca się w tematyce południowokoreańskiej. Wspomniała między innymi, że prezydent Jun Suk Jeol nazywany jest polityczną "sierotą". Przypomniała, że ma on najniższe poparcie w historii swojego kraju (na poziomie 16-19 procent), nie popiera go nawet własne ugrupowanie.

Rozmówczyni TVN24 nadmieniła, że opiera się na opiniach ekspertów koreańskich, którzy uważali, że Jun Suk Jeol miał "ostatnią szansę złapania się tej brzytwy, że może mu się uda umocnić swoją władzę". Szewczak przypomniała, że prezydent zgodził się na przekazanie władzy partii i premierowi, ale nie zgodził się, by podać się do dymisji. Oceniła, że jego decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego była "karkołomną decyzją".

Dziennikarka przyznała, że znakiem zapytania jest to, czy impeachment prezydenta Jun Suk Jeola nie spowoduje "jeszcze większego chaosu". - Zastanawiam się, jeśli impeachmentu nie będzie, a prezydent sam nie chce się odwołać, podać się do dymisji, to co wtedy? Kolejne wybory prezydenckie w Korei Południowej będą dopiero w marcu 2027 roku. Na taką datę są zaplanowane - zauważyła Szewczak.