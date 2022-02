Konflikt Rosja-Ukraina. Biały Dom: ćwiczenia wojskowe na Białorusi to działanie eskalacyjne

Rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe na Białorusi postrzegamy jako działania eskalacyjne - powiedziała rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Odmówiła oceny, czy stanowią one przygotowania do inwazji na Ukrainę. Rzecznik Pentagonu John Kirby poinformował, że każdego dnia na Białoruś dociera coraz więcej sił rosyjskich.

Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki o dniosła się w środę do rozpoczynających się w czwartek rosyjsko - białoruskich ćwiczeń wojskowych na Białorusi.

- Nie zamierzam niczego przewidywać (...), ale postrzegamy te ćwiczenia z pewnością jako działania eskalacyjne, nie deeskalacyjne. Tym bardziej, że dzieją się również tuż przy granicy. To jest więc bardzo niepokojące, ale nie przesądzałabym, co to znaczy, jeśli chodzi o inwazję - oświadczyła Psaki.