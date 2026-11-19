Świat Kolejny atak na Most Krymski. "Cios dla Władimira Putina"

Nagranie ataku na Most Krymski opublikowane przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Źródło wideo: SECURITY SERVICE OF UKRAINE

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"Po kolejnym ataku na Most Krymski ruch drogowy został tymczasowo wstrzymany. Na miejscu zdarzenia są wszystkie odpowiednie służby. Trwa ocena szkód" - napisał Siergiej Aksionow, szef władz okupacyjnych Krymu, na Telegramie.

To byłby już trzeci w tym tygodniu atak na most łączący kontynentalną część Rosji z Krymem - półwyspem zaanektowanym przez Rosję w 2014 roku. Reuters ocenia, że incydent stanowi poważny cios dla prezydenta Władimira Putina, tuż przed jego czwartkowymi spotkaniami z przywódcami USA i Chin podczas szczytu APEC w chińskim Shenzhen.

Most Krymski ważny dla Rosji

Most powstał po rosyjskiej aneksji Krymu. Połączył okupowany Półwysep Krymski z należącym do Rosji Półwyspem Tamańskim na Kubaniu [część Kraju Krasnodarskiego, jednego z podmiotów w ramach Federacji Rosyjskiej - red.].

Przeprawa ma dla Rosji istotne znaczenie militarne. Jest wykorzystywana przez siły zbrojne do transportowania żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym i do innych okupowanych regionów Ukrainy.