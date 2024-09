Vance nazwał to "atakiem na tradycyjne wspólnoty chrześcijańskie", co dało początek ofensywie lobbystów zatrudnionych przez prawnika działającego na rzecz patriarchatu moskiewskiego.

Rosyjska kampania lobbingowa kierowana przez Amsterdama

Dziennik przeanalizował argumentację Amsterdama, która okazał się wyjątkowo zbliżona do narracji Kremla, a ponadto zbieżna z wytycznymi politycznych strategów Putina, co wynika z dokumentów do których dotarli dziennikarze "WaPo". Są one częścią akt, do których dotarła jedna z europejskich agencji wywiadowczych.