Świat Narzekasz na parkowanie? Tu kierowcy szukają miejsca średnio pół godziny dziennie Oprac. Ewa Żebrowska |

Włochy. Hulajnogi elektryczne na ulicach Rzymu (wideo archiwalne) Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Anton Kustsinski/Shutterstock

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35 minut dziennie to średni czas poszukiwania miejsca parkingowego w Rzymie - jak wynika z raportu amerykańskiej firmy technologicznej INRIX. Firma, zajmująca się analizą danych na temat mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, umieściła Wieczne Miasto na 98 miejscu w liczącym w sumie 121 miast rankingu dotyczącym łatwości parkowania i dostępności miejsc.

Rzym jest miastem wielu sprzeczności, także jeśli chodzi o parkowanie - tak dane te podsumował dziennik "La Repubblica". Jak zaznaczyła gazeta, "znalezienie wolnego miejsca jest trudne, ale zostawienie tam samochodu kosztuje zdecydowanie mniej niż w wielu innych metropoliach". Za zaskakujące gazeta uznała to, że w klasyfikacji 120 miast na świecie z najniższymi opłatami za parkowanie Rzym jest na 19 miejscu. Średnia cena za parking między 12 a 14 w dni powszednie wynosi 1,05 euro za godzinę (4,67 zł), czyli kilka razy mniej niż w wielu innych europejskich miastach. Dość tanie są także garaże: średnia opłata wynosi około 3 euro (13,34 zł) za godzinę.

Kiedy najłatwiej zaparkować w Rzymie

W dni powszednie między południem a godziną 14 szansa na znalezienie wolnego miejsca we włoskiej stolicy wynosi 29 procent. Nieco lepiej jest w wieczory w dni robocze, kiedy wskaźnik ten rośnie do 42 procent. W weekendy dostępność miejsc parkingowych wzrasta do 41 procent. "Krótko mówiąc, nawet wtedy, gdy ruch uliczny zdaje się dawać chwilę wytchnienia, polowanie na miejsce parkingowe pozostaje jednym z najpopularniejszych sportów wśród Rzymian" - stwierdził włoski dziennik.

Ulica w Rzymie Źródło zdjęcia: Anton Kustsinski/Shutterstock

Prawdziwą ceną, jaką płacą rzymscy kierowcy - podkreślał dziennik - jest stracony czas: średnio 35 minut dziennie na poszukiwanie miejsca parkingowego to prawie 12 godzin miesięcznie kręcenia się po ulicach - dodała "La Repubblica". Według najnowszego raportu firmy INRIX miastem, w którego centrum najłatwiej o miejsce do zaparkowania, jest amerykańskie Colorado Springs.