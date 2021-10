Przyznał się do zabicia 10 chłopców. Nim przyjechała policja, tłum dokonał linczu

W Kenii tłum pobił na śmierć mężczyznę, który przyznał się do zabicia co najmniej 10 chłopców w ciągu ostatnich kilku lat - podała kenijska policja. Dwa dni wcześniej mężczyzna uciekł z aresztu. Został wytropiony i zabity w miejscowości Bungoma na zachodzie kraju.

Master Wanjala przyznał się do zabicia co najmniej 10 chłopców w ciągu pięciu lat. Został zatrzymany w lipcu zeszłego roku, ale w środę zbiegł z aresztu w stolicu kraju, Nairobi. Policja przekazała, że nieobecność mężczyzny została zauważona dopiero w czasie porannego apelu. Władze rozpoczęły zakrojoną na szeroką skalę obławę.

Nim jednak policji udało się znaleźć zbiega, Wanjala został wytropiony przez swych sąsiadów w rodzinnej miejscowości Bungoma w zachodniej Kenii. Został śmiertelnie pobity przez tłum. - Nie jesteśmy pewni, jak udało mu się przebyć drogę z Nairobi do jego domu na wsi - mówił szef lokalnej policji Musyoki Mutungi. Jak dodał, lincz został dokonany, nim ktokolwiek powiadomił policję o miejscu pobytu mordercy.

Podawał się za trenera piłkarskiego, zwabiał dzieci w odosobnione miejsca

Wanjala zwabiał swoje ofiary do odosobnionego miejsca, podając się za trenera piłkarskiego. Mężczyzna zeznał, ze odurzał chłopców narkotykami, a w niektórych przypadkach pił ich krew. Niekiedy porywał dzieci dla okupu. Gdy zatrzymano go w lipcu tego roku, mężczyzna zaprowadził śledczych do miejsca, w którym zakopywał swoje ofiary.