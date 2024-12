Katastrofa samolotu pasażerskiego. Pierwsze informacje o przyczynach

Samolot pasażerski rozbił się w pobliżu miasta Aktau w Kazachstanie. Na pokładzie było 62 pasażerów i pięciu członków załogi. Według kazachskich służb, 32 osoby przeżyły katastrofę. "Najprawdopodobniej przyczyną było zderzenie ze stadem ptaków, co spowodowało awarię systemu sterowania - podał kazachstański portal Orda, powołując się na władze.

Samolot linii lotniczych Azerbaijan Airlines leciał ze stolicy Azejberdżanu - Baku do Groznego w Czeczenii, ale został przekierowany z powodu mgły w Groznym - podały agencje prasowe w środę przed godziną 8 czasu polskiego. Władze kraju przekazały, że na pokładzie było 62 pasażerów i pięciu członków załogi. Początkowo informowano o 72 osobach na pokładzie.

Upadek i wybuch

Zderzenie ze stadem ptaków

Według kazachstańskiego portalu Orda, który powołuje się na władze kraju, nad Groznym unosiła się gęsta mgła, przez co samolot miał być wysłany na lotnisko zapasowe w stolicy rosyjskiego Dagestanu - Machaczkale. Najprawdopodobniej doszło do zderzenia ze stadem ptaków, przez co nastąpiła awaria systemu sterowania - podał portal.