Świat Wtargnęli do rezydencji Kate i Williama. Ujawniono, co próbowali ukraść Oprac. Ewa Żebrowska |

Londyn. Brytyjska rodzina królewska przed Opactwem Westminsterskim (2026) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Samir Hussein/PAP

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W poniedziałek tuż po godzinie 18 czasu lokalnego policja została wezwana do Anmer Hall - wiejskiej rezydencji księżnej Kate i księcia Williama. Posiadłość znajduje się na terenie królewskiej rezydencji Sandringham w hrabstwie Norfolk.

Po dokładnym przeszukaniu terenu ujęto dwóch mężczyzn. W środę stanęli przed sądem w Norwich. Zostali oskarżeni o próbę kradzieży sześciu spinek do mankietów i zegara oraz o wtargnięcie na teren chroniony - podaje Sky News.

Obydwaj byli boso

Według prokuratury oskarżeni wspięli się po rynnie, aby dostać się do garderoby pary książęcej - podaje Sky News. W chwili zatrzymania przez policję na terenie posiadłości obydwaj byli boso.

Dwaj mężczyźni - 34-letni Mirgen Doku oraz 32-letni Arilen Ndoci - zeznawali przed sądem korzystając z pomocy tłumacza, porozumiewali się po albańsku. Nie złożyli wyjaśnień ani nie odnieśli się do postawionych zarzutów - relacjonuje brytyjski nadawca.

Zostali tymczasowo aresztowani. Kolejne przesłuchanie wyznaczono na poniedziałek. Jak podaje BBC, powołując się na ustalenia służb, trzeci z podejrzanych o włamanie pozostaje na wolności.

Rezydencja Anmer Hall Źródło zdjęcia: PAP/Alamy

Posiadłość Anmer Hall, która została podarowana księciu i księżnej Walii w 2011 jako prezent ślubny przez królową Elżbietę II, znajduje się 171 kilometrów na północ od Londynu, a para książęca i ich dzieci spędzają tam m. in wakacje. Na co dzień mieszkają w Forest Lodge w Windsorze.