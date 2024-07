Ponad 120 milionów w dwa dni. Kampania Kamali Harris bije rekordy

Od niedzielnego wieczora – kiedy to Joe Biden ogłosił, że rezygnuje z ubiegania się o reelekcję i przekazał swoje poparcie Kamali Harris – do wtorkowego wieczora sztab polityczki zebrał aż 126 milionów dolarów (w przeliczeniu ponad 498 milionów złotych). Zgodnie z jego oświadczeniem większość tej kwoty - 81 milionów dolarów - wpłynęła na konto kampanii Harris w ciągu pierwszych 24 godzin od decyzji Bidena. To prawie dwa razy więcej niż najlepszego dnia zebrał Donald Trump i więcej niż w tak krótkim czasie zdołał zebrać jakikolwiek inny kandydat na prezydenta USA.