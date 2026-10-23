Świat Napastnicy otworzyli ogień w kościele w Jordanii. Kilka osób zginęło Oprac. Justyna Sochacka |

Do zdarzenia doszło w prowincji Karak w Jordanii Źródło zdj. gł.: Google Maps

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Reuters, powołując się na stację Roya News, podał, że strzały padły w kościele w wiosce Hamud w prowincji Karak. Agencja AFP przekazała, że zginęło siedem osób. stacji Al-Mamlaka

Jordańska Dyrekcja Bezpieczeństwa Publicznego poinformowała, że są też ranni. Trwa operacja sił bezpieczeństwa.

Według stacji Al-Mamlaka dwóch napastników wtargnęło do świątyni podczas nabożeństwa żałobnego i otworzyło ogień.

Media: niektórzy ranni są w stanie krytycznym

Stacja podała, że rannych zostało 10 osób. Według portalu Middle East Eye niektórzy są w stanie krytycznym.

Rzecznik rządu Jordanii Mohammad Husejn al-Momani poinformował, że oficjalne oświadczenia zostaną wydane po zweryfikowaniu doniesień o sytuacji na miejscu zdarzenia. Zaapelował do opinii publicznej o umożliwienie instytucjom państwowym przeprowadzenia niezbędnych procedur i korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł informacji.

Prowincję Karak zamieszkuje społeczność należąca do Kościoła melchickiego - jednego z katolickich Kościołów wschodnich. Wierni tego obrządku uznają zwierzchnictwo papieża i zachowują bizantyjski obrzęd liturgiczny. Językiem liturgicznym jest arabski.