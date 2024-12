"Jeśli nie rosyjskie, to północnokoreańskie". Zełenski o "mięsie armatnim" Putina

Prezydent Ukrainy powiedział również, że Władimir Putin "nie chce stracić poparcia swojego społeczeństwa". Wcześniej eksperci w Kijowie oceniali, że ogłoszenie przez Putina kolejnej mobilizacji byłoby negatywnie odebrane przez Rosjan. - Dlatego jeśli to nie będzie rosyjskie mięso armatnie, to północnokoreańskie mięso armatnie - stwierdził Zełenski.

Wpływ na bezpieczeństwo w Azji

- Naszej armii brakuje siły, by to zrobić - powiedział Zełenski. - Musimy znaleźć rozwiązania dyplomatyczne - dodał. Zauważył jednak, że "takie kroki można rozważyć tylko wtedy, gdy będziemy mieć pewność, że jesteśmy wystarczająco silni, aby Rosja nie mogła rozpocząć nowej inwazji".

Wojna wkroczyła w "skomplikowany okres"

Zełenski ocenił, że "wojna weszła w skomplikowany okres", ponieważ wojska rosyjskie szybciej posuwają się naprzód we wschodniej Ukrainie. Zaznaczył, że wsparcie dla Ukrainy ze strony partnerów "nie jest wystarczające" i wezwał państwa NATO do jak najszybszego zaproszenia Kijowa do rozmów o członkostwie w Sojuszu.