Atak nożownika na Uniwersytecie Tokijskim. Trzy osoby ranne

Na Uniwersytecie Tokijskim doszło w sobotę do ataku nożownika. Napastnik ranił dwóch licealistów podchodzących do egzaminów wstępnych oraz 72-letniego mężczyznę. 17-letni sprawca został zatrzymany przez policję - donosi portal "Japan Times".

Do ataku nożownika doszło około godziny 8:30 rano czasu miejscowego przed bramą kampusu Uniwersytetu Tokijskiego, położonego w dzielnicy Bunkyo.

Napastnik ranił nożem trzy osoby - dwoje 18-latków i 72-letniego mężczyznę. Nastolatkowie przyjechali do Tokio z prefektury Chiba, by podejść do egzaminów wstępnych na Uniwersytecie Tokijskim. Oboje mają rany cięte na plecach, jednak ich obrażenia nie zagrażają życiu - donosi japoński portal. Jak dodaje, znacznie poważniejszych obrażeń doznał 72-latek. Wszyscy są przytomni.